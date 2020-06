El radiotelescopio más grande del mundo buscará vida extraterrestre

Después de casi cuatro años de pruebas, el radiotelescopio FAST entró en funciones en 2020 y comenzará a buscar señales extraterrestres a partir de septiembre.

Según Science and Technology Daily, el medio de difusión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, ya existen algunos “candidatos interesantes de señales”. No obstante, aclararon que no hay certeza en que se encuentren vida alienígena, aunque de existir civilizaciones que transmitan ondas de radiofrecuencia podrán ser captadas por la espectacular obra de ingeniería

El FAST terminó de construirse en 2016 y se transformó en el mayor radiotelescopio del mundo de una sola apertura, con unos 500 metros de diámetro. Su objetivo es escuchar el pulso de las estrellas para captar señales de frecuencias radiales y descubrir los secretos del universo

Hasta el momento, sirvió para descubrir más de 40 estrellas de neutrones, que emite radiación periódica. El radiotelescopio se encuentra ubicado en la zona montañosa del condado de Pingtang, provincia de Guizhou. La ubicación no es aleatoria, significó un análisis de 400 posibles lugares durante 10 años.

Para construirlo se obligó al desalojó y reubicación de 9.000 personas. Quienes quedaron en la zona tienen limitado el uso de dispositivos de telecomunicación, como teléfonos móviles. Además no se puede utilizar ningún dispositivo a cinco kilómetros a la redonda del lugar.

FAST está conformado por 4.450 paneles de una superficie equivalente a 30 canchas de fútbol. Su costo se calcula en alrededor de 1.200 millones de yuanes, unos 180 millones de dólares.