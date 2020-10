"No debería existir": el increíble anuncio de la NASA

La NASA realizó un sorprendente descubrimiento que fue develado a pocas horas del importante anuncio que realizará sobre la Luna a las 13 del lunes 26 de octubre de 2020. De qué se trata el fenómeno que "no debería existir".

Con los datos del telescopio especial TESS, la NASA consiguió procesar la información para retratar por primera vez la atmósfera de un tipo de exoplaneta poco común, conocido como "Neptuno caliente". Los avances sobre el planeta que se ubica a 260 años luz fueron publicados en Astrophysical Journal Letters.

"Por primera vez, medimos la luz proveniente de este planeta que no debería existir", afirmó Ian Crossfield, profesor asistente de física y astronomía en la Universidad de Kansas y autor principal del artículo. Según el especialista, el planeta "está tan intensamente irradiado por su estrella que su temperatura supera los 1.650 grados Celsius y su atmósfera podría haberse evaporado por completo", no obstante, según las observaciones de Spitzer "se muestra su atmósfera a través de la luz infrarroja que emite el planeta".

El exoplantea conocido de forma técnica como LTT 9779b tiene características que lo hacen muy particular. "Este planeta no tiene una superficie sólida, y es mucho más caliente incluso que Mercurio en nuestro sistema solar; no sólo el plomo se derretiría en la atmósfera de este planeta, sino también el platino, el cromo y el acero inoxidable", explicó Crossfield.

Y agregó: "Un año en este planeta es menos de 24 horas, así de rápido gira alrededor de su estrella. Es un sistema bastante extremo".

El estudio sobre el "Neptuno Caliente" que fue descubierto por TESS hace un año se realizó con la técnica de análisis de "curva de fase" para determinar la composición atmosférica. "Medimos cuánta luz infrarroja emitía el planeta cuando gira 360 grados sobre su eje. La luz infrarroja indica la temperatura de algo y dónde están las partes más calientes y frías de este planeta", detalló el informe.

Al tiempo que comparó: "En la Tierra, no hace más calor al mediodía; hace más calor un par de horas después de la tarde. Pero en este planeta, en realidad, hace más calor casi al mediodía. Vemos que la mayor parte de la luz infrarroja proviene de la parte del planeta cuando su estrella está en lo alto y mucha menos de otras partes del planeta".

Si bien las temperaturas son extremas, las mediciones arrojaron resultados que fueron "más fríos" que los esperados por los científicos, "lo que sugiere que está reflejando gran parte de la luz estelar incidente que lo golpea, presumiblemente debido a las nubes del lado del día", puntualizó el coautor Nicolás Cowan, del Instituto de Investigación de Exoplanetas (iREx) y McGill University en Montreal.

"El planeta tampoco transporta mucho calor a su lado nocturno, pero creemos que la luz de las estrellas que se absorbe, probablemente se absorba en lo alto de la atmósfera, desde donde la energía se irradia rápidamente de regreso al espacio", apuntó.