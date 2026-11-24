Foto: Gemini (IA).

Durante estos últimos días en la Ciudad de Buenos Aires desde los árboles caen unas gotas pequeñas pero espesas que parecen lluvia. Muchas personas en las redes sociales comenzaron a preguntarse de qué se trataba y, para sorpresa de muchos, la respuesta puede ser un poco desagradable. El Destape habló con especialistas que explicaron el particular motivo.

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El fenómeno se conoce como “el llanto de las tipas” y suele notarse durante la primavera. Sin embargo, no es el árbol el que llora: las gotas están relacionadas con la actividad de un insecto conocido como chicharrita de la espuma, que se alimenta de su savia.

Para explicar por qué ocurre, el biólogo y divulgador científico del CONICET Fabricio Ballarini publicó un video en su cuenta de Instagram. Por otro lado, la bióloga e ilustradora Carolina Moro explicó cómo se produce este fenómeno y qué función cumple la espuma que cae desde las ramas.

“Está soleado, decidís caminar por la sombra de los árboles y de golpe sentís que está lloviendo. ¿De dónde viene? ¿Qué es?”, planteó Ballarini al comienzo del posteo. “Se llama 'el llanto de las tipas'. En Buenos Aires hay unos 15.000 ejemplares de un árbol hermoso llamado Tipuana tipu, tipa para los amigos”, señaló Ballarini.

"¿Y por qué llueve? En primavera se llenan de jóvenes Cephisus siccifolius (las chicharras), las cuales se posan sobre los árboles para alimentarse de savia. La lluvia es el excedente de agua que el insecto libera en forma de 'espuma'. Un asco, jaja", agregó el biólogo.

Qué es el “llanto de las tipas” y por qué ocurre

La tipa, cuyo nombre científico es Tipuana tipu, es un árbol de copa amplia que puede encontrarse en calles, avenidas, parques y plazas de Buenos Aires. El líquido que cae desde sus ramas no es lluvia ni agua que el árbol libere por sí solo: está relacionado con la actividad de una chicharrita llamada Cephisus siccifolius.

Carolina Moro aclaró que estos insectos son parientes de las chicharras o cigarras, aunque tienen algunas diferencias. “Las chicharritas de la espuma (Cephisus siccifolius) son insectos "parientes" de las chicharras o cigarras, pero más pequeñas y no "cantan"”, explicó.

Foto: ilustración de Carolina Moro | Instagram @caro_moro_biologa.

El fenómeno se produce durante la etapa juvenil del insecto. Según detalló la bióloga, las ninfas se alimentan de la savia de los árboles, que succionan de sus brotes. Para eliminar el exceso de agua que ingieren, secretan gotas de líquido que, al entrar en contacto con el aire, se convierten en espuma.

“Para eliminar el exceso de agua de la savia consumida, la chicharrita secreta gotas, que al batirse con el aire se convierten en espuma”, precisó Moro. De esta manera, lo que desde abajo parece una pequeña lluvia es, en realidad, el líquido que expulsan estos insectos después de alimentarse de la savia.

Para qué sirve la espuma de la chicharrita

La espuma no solo permite explicar las gotas que caen sobre las veredas: también cumple una función fundamental para la supervivencia del insecto. Según explicó Moro, las ninfas utilizan estas masas espumosas para ocultarse y protegerse tanto del sol como de sus depredadores. Es decir, funcionan como una especie de refugio durante su desarrollo.

Cuando esas masas se acumulan y se desprenden de los árboles, forman el goteo que se siente debajo de sus copas. Si es intenso, incluso puede dejar pequeños charcos en el piso.

Foto: Reserva Ecológica Costanera Sur.

Cuándo ocurre y dónde se puede observar el fenómeno

El fenómeno se observa principalmente durante la primavera. Según Moro, el proceso conocido como “llanto de la tipa” o “meada de duende” se extiende de octubre a diciembre.

La especialista también señaló que las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por un clima húmedo y templado, podrían favorecer tanto el rebrote de los árboles como la reproducción de estos insectos.

Aunque suele asociarse con las tipas, no es exclusivo de esta especie. La bióloga explicó que es habitual encontrar espuma y goteo debajo de las copas de distintos árboles, tanto nativos como exóticos. Entre ellos mencionó el ceibo, el guayacán, el algarrobo, el espinillo, el eucalipto y el roble.

En Buenos Aires, algunos de los lugares donde se pueden encontrar tipas son tramos de las avenidas Pedro Goyena y Melián, así como sectores del Parque Tres de Febrero y de la avenida Figueroa Alcorta, según un relevamiento publicado por Infobae con datos del arbolado de la Ciudad.

¿El líquido es peligroso?

Aunque el goteo puede resultar molesto para quienes caminan o se sientan debajo de los árboles, no representa, en condiciones habituales, un riesgo para la salud ni para el arbolado.

Moro aclaró que ni la alimentación de las chicharritas ni la espuma que se acumula y cae provocan problemas para la salud de los árboles, salvo casos excepcionales. También remarcó que el líquido no es tóxico ni mancha la ropa, por lo que se trata principalmente de una molestia. En la misma línea, Ballarini afirmó que el líquido es pegajoso pero que, si cae sobre una persona, “no te hace nada”.