Entrenadores expertos coinciden: "En mujeres a partir de los 50, la creatina puede ser útil para mantener y mejorar la masa muscular y la fuerza".

La pérdida de masa muscular se vuelve una preocupación a medida que pasan los años. Para contrarrestarla, el entrenamiento de fuerza es clave y puede complementarse con creatina, un suplemento que suma evidencia científica por sus posibles beneficios para el rendimiento físico y la conservación de la musculatura.

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Con el envejecimiento, el organismo puede experimentar una disminución progresiva de la masa y la fuerza muscular, un proceso conocido como sarcopenia. Por eso, mantener una rutina de actividad física y prestar atención a la alimentación son dos pilares para cuidar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida después de los 50 años.

Cómo ayuda la creatina a conservar la masa muscular después de los 50

"En mujeres a partir de los 50, la creatina puede ser una herramienta útil para ayudar a mantener y mejorar la masa muscular y la fuerza, especialmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia", explica Alegra Elmann, especialista en pilates y cofundadora de MYND Pilates, en diálogo con la revista CLARA.

La experta destaca que la actividad física no debería centrarse únicamente en los cambios estéticos, sino también en conservar las capacidades que permiten desenvolverse con independencia en la vida cotidiana. En ese sentido, Elmann señala: "Se trata de conservar fuerza, capacidad y autonomía. De poder seguir haciendo lo que nos gusta, sentirnos bien en nuestro cuerpo y llegar a los próximos años con la mayor calidad de vida posible, por eso me parece tan interesante hablar de creatina".

La evidencia disponible en mujeres posmenopáusicas apunta a posibles mejoras moderadas en la masa magra y la fuerza cuando la suplementación se combina con ejercicios de resistencia. Sin embargo, los resultados pueden variar y la creatina no reemplaza una rutina de entrenamiento constante.

Entrenamiento de fuerza, el complemento fundamental

Para aprovechar los posibles beneficios de la creatina, es importante priorizar los ejercicios que trabajan los músculos contra una resistencia. Se pueden realizar en el gimnasio o en casa, con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal.

La progresión de las cargas y la regularidad son claves para desarrollar y conservar la musculatura. Además, fortalecer piernas, brazos y espalda contribuye a facilitar actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o cargar bolsas. "Y para mí, ahí está una de las claves: no hablamos sólo de músculo por una cuestión estética. Hablamos de músculo porque es lo que nos permite levantarnos, subir escaleras, cargar peso, movernos con seguridad y seguir siendo independientes", sostiene.

Creatina y menopausia: qué se sabe sobre la función cognitiva

Además de su relación con el rendimiento físico, la creatina también se estudia por su posible papel en la función cerebral. Elmann explica: "Cada vez hay más investigación sobre su posible relación con la energía cerebral, la memoria y la función cognitiva. Son líneas de investigación interesantes, aunque todavía necesitamos más evidencia específica en mujeres y alrededor de la menopausia".

Sin embargo, todavía no hay evidencia suficiente para asegurar que la suplementación mejore la memoria en todas las mujeres durante esta etapa.

Qué tipo de creatina elegir y cómo tomarla

La creatina monohidratada es la presentación que cuenta con mayor respaldo científico. En adultos sanos, una pauta habitual es de entre 3 y 5 gramos diarios, aunque la conveniencia de tomarla depende de cada persona y de su situación clínica. "La constancia es más importante que encontrar una hora concreta para tomarla", señala Elmann.

No se trata de un estimulante como la cafeína, por lo que su efecto no depende de consumirla justo antes de entrenar.

Antes de incorporarla, conviene consultar con un profesional de la salud, especialmente si existen enfermedades renales u otras condiciones médicas. La suplementación puede ser un complemento, pero la base para cuidar la masa muscular sigue siendo combinar ejercicio de fuerza, alimentación adecuada y hábitos sostenibles a largo plazo. Además, se debe consultar a un médico cuánta agua tomar por día si se decide empezar a tomar creatina.