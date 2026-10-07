Los entrenadores están de acuerdo: "Las mujeres de 50 que eligen esta actividad para empezar a entrenar ven cambios antes de lo que piensan"

Empezar a hacer ejercicio después de los 50 puede generar muchas dudas, especialmente si nunca practicaste ninguna actividad física. Según entrenadores, hay una actividad en particular que puede ser muy beneficiosa para trabajar la postura, el equilibrio y la fuerza al mismo tiempo.

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Se trata del pilates, una disciplina de bajo impacto que permite trabajar todo esto. El entrenador personal Juan Antonio Martín, especializado en mujeres en menopausia, lo define en CLARA como "una manera estupenda de empezar". Según explica, el pilates permite aprender algunos fundamentos que después sirven para otras actividades: "El pilates le enseña a colocar el cuerpo, a activar el abdomen, a respirar bien y a controlar cada movimiento, y todo eso le va a servir después en cualquier otro tipo de ejercicio".

La actividad que los entrenadores recomiendan para las mujeres +50.

Además, el experto dice que hay un factor que puede ser determinante para quienes nunca pisaron un gimnasio y es que el pilates "no intimida", ya que el trabajo se adapta a distintos niveles y permite familiarizarse progresivamente con el movimiento y el propio cuerpo. Por esta razón, es una muy buena opción si estás pensando en comenzar una actividad física por primera vez.

Los primeros cambios aparecen antes de lo esperado

Una de las ventajas del pilates es que sus primeros beneficios no necesariamente se reflejan en la balanza. Según Martín, las mujeres que empiezan a practicarlo pueden notar modificaciones en su día a día "antes de lo que imaginan". "Al cabo de unas semanas la espalda molesta menos, se levantan de la silla o del suelo con más soltura y sienten que el cuerpo les responde de otra manera", señala el entrenador.

La explicación está en el trabajo de movilidad y en el fortalecimiento del abdomen profundo. También puede mejorar la postura, algo especialmente relevante con el paso de los años. "Con los años los hombros se van hacia delante, la espalda alta se redondea y la tripa se relaja, y el pilates trabaja justo en la dirección contraria, así que muchas mujeres se ven más erguidas, incluso se notan más altas, y que la ropa les queda distinta aunque la báscula no se haya movido", explica Martín. También hay beneficios menos visibles, como una mayor conciencia corporal y mejoras en el equilibrio y el suelo pélvico, aspectos que adquieren especial importancia durante la menopausia.

Pilates sí, pero no como único ejercicio

Aunque puede ser un excelente punto de partida, el entrenador advierte que el pilates tiene sus límites cuando se busca "preservar masa muscular y densidad ósea", dos aspectos fundamentales a partir de los 50. El pilates puede fortalecer "mucho más de lo que la gente piensa, sobre todo el abdomen, los glúteos y toda la musculatura que sujeta la columna".

Sin embargo, "quien crea que son 'cuatro estiramientos suaves' es porque no se ha metido nunca en una buena clase". Para Martín, el entrenamiento de fuerza tiene que ocupar un lugar central. El pilates de suelo utiliza principalmente el peso corporal y, con el tiempo, "ese estímulo se queda corto para lo que necesita una mujer de 50". Por eso recomienda incorporar progresivamente ejercicios con peso. El reformer puede ser una alternativa, pero "nunca lo plantearía como lo único que haga una mujer a esta edad". "Fortalece, pero como complemento del entrenamiento con pesas y no como sustituto", sostiene.

La actividad que los entrenadores recomiendan para las mujeres +50.

Una rutina sencilla para empezar

Para alguien que nunca entrenó, Martín propone comenzar con "dos sesiones semanales de pilates durante los primeros meses" y sumar de manera gradual el trabajo de fuerza. La combinación puede completarse con caminatas a buen ritmo. El objetivo no es entrenar todos los días, sino construir una rutina sostenible que incluya distintos tipos de movimiento.

Una semana podría organizarse con "dos días de pilates, dos de fuerza y varias caminatas". De esta manera, se trabajan movilidad, equilibrio, musculatura y salud cardiovascular. El gran atractivo del pilates, según el especialista, es que puede convertirse en una puerta de entrada al ejercicio para mujeres que hasta ese momento llevaban una vida sedentaria. "Es un ejercicio que se disfruta, que no castiga y que hace que muchas mujeres que nunca se habían movido descubran que sí pueden", concluye.