Entrenadores coinciden sobre el mejor ejercicio a partir de los 50: "Ayuda a fortalecer el abdomen, evitar la acumulación de grasa y mejorar el equilibrio".

Hay un ejercicio muy simple que cualquier persona de 50 años en adelante puede hacer en casa y que tiene increíbles beneficios. A partir de esta edad, mantener y fortalecer la masa muscular se vuelve especialmente importante para conservar la movilidad, la estabilidad y la autonomía.

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En ese contexto, hay un ejercicio muy básico pero poderoso que los entrenadores destacan por su capacidad para trabajar distintos grupos musculares al mismo tiempo: la plancha. No hace falta sostenerla durante varios minutos ni buscar récords de resistencia para obtener sus beneficios y los especialistas remarcan que unos pocos segundos realizados con una técnica correcta pueden ser más efectivos que permanecer mucho tiempo en una posición incorrecta.

Hacer plancha, el ejercicio más completo a partir de los 50 años.

Nicola Jones, coach de bienestar especializada en mujeres mayores de 50 años, sostiene en TELVA que "nunca es tarde para empezar" y señala que las planchas pueden ayudar a fortalecer el abdomen, evitar la acumulación de grasa y mejorar el equilibrio. El ejercicio no se limita a la zona abdominal, ya que al mantener el cuerpo estable, también participan los hombros, los glúteos y las piernas, por lo que puede convertirse en un complemento útil dentro de una rutina de fuerza.

El error más frecuente al hacer una plancha

Uno de los principales problemas aparece cuando la persona intenta aguantar más tiempo del que puede sostener con una buena técnica. Yanelys Domínguez, entrenadora, señala que hay dos errores habituales: dejar caer la espalda o arquear demasiado la zona lumbar. Para evitarlos, recomienda activar el abdomen y corregir ligeramente la posición de la pelvis cuando las caderas comienzan a hundirse. El objetivo es mantener una alineación estable entre hombros, caderas y tobillos.

Cómo adaptar la plancha si cuesta sostenerla

Las personas que recién empiezan no tienen por qué realizar inmediatamente la versión tradicional. Patricia Roca, especialista en bienestar para mujeres mayores de 45 años, recomienda activar todo el cuerpo y "empujar el suelo con las manos" mientras se sostiene la posición. También existen alternativas para reducir la dificultad. Si apoyar las manos genera molestias en las muñecas, se puede realizar la plancha sobre los antebrazos. Otra opción consiste en apoyar las rodillas o comenzar con una plancha contra la pared. Estas modificaciones permiten trabajar la musculatura sin necesidad de forzar el cuerpo. Además, es importante adaptar el ejercicio al nivel de cada persona.

¿Las planchas eliminan la grasa abdominal?

Hay una aclaración importante y es que hacer planchas no permite eliminar específicamente la grasa de la panza. Ningún ejercicio puede elegir de qué zona del cuerpo se pierde grasa. Sin embargo, incorporar actividad física de manera regular puede contribuir a mejorar la composición corporal y preservar la masa muscular. En ese sentido, las planchas pueden funcionar como un complemento dentro de un programa que incluya entrenamiento de fuerza y otros tipos de actividad física.

Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que las planchas, por sí solas, aumenten la densidad ósea o regulen los estrógenos durante la menopausia. Por eso, después de los 50 el objetivo no debería ser aguantar cada vez más tiempo en una plancha, sino construir una rutina sostenible, progresiva y bien ejecutada.