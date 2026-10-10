Entrenadoras expertas coinciden: "Si quieres tonificar y ganar masa muscular a los 60 sin coger pesas necesitas hacer ejercicios como sentadillas y aumentar el movimiento diario".

A partir de los 60 años, mantener la fuerza muscular es fundamental para conservar la movilidad, el equilibrio y la independencia. Aunque las pesas y las máquinas del gimnasio son herramientas útiles, también es posible trabajar la musculatura con ejercicios que utilizan el propio peso corporal y sumar movimiento a las actividades cotidianas.

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Con el paso de los años, el organismo puede experimentar una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, conocida como sarcopenia. Por eso, incorporar ejercicios de fuerza a la rutina y mantenerse activa durante el día son dos hábitos importantes para cuidar la salud. Si no contás con la posibilidad de ir al gimnasio o no te gusta, hay otros ejercicios muy útiles que podés hacer en casa.

Ejercicios para mujeres de 60 años que no quieren levantar pesas.

Ejercicios para tonificar masa muscular a los 60 sin levantar peso

1. Sentadillas para fortalecer piernas y glúteos

Michaela Bentley, entrenadora personal de 60 años, recomienda en CLARA ejercicios como las sentadillas para quienes quieren ganar fuerza sin recurrir a las pesas. Este movimiento trabaja principalmente los cuádriceps y los glúteos, además de involucrar otros músculos que ayudan a estabilizar el cuerpo.

Una alternativa para quienes necesitan más apoyo consiste en realizar sentadillas contra la pared, manteniendo la espalda apoyada y sosteniendo la posición durante unos segundos, siempre según la capacidad de cada persona.

2. Ejercicios con el peso corporal para trabajar todo el cuerpo

La entrenadora Alicia Martín propone una rutina que permite mejorar la fuerza sin utilizar mancuernas, pesas ni bandas elásticas. Entre sus ejercicios se encuentran las elevaciones de talones, las planchas y los movimientos de piernas para fortalecer el tren inferior. También pueden incorporarse flexiones con las manos apoyadas sobre una mesa o un banco firme. Esta variante permite trabajar el pecho, los hombros y los brazos con una intensidad adaptable. La clave es empezar con ejercicios adecuados al nivel de cada persona y aumentar progresivamente la dificultad, sin descuidar la técnica.

3. Caminar más para mantenerse activa

Además del entrenamiento específico, Bentley destaca la importancia de aumentar el movimiento diario, conocido como NEAT. Este concepto incluye las actividades que realizamos fuera del ejercicio planificado, como caminar, subir escaleras, hacer las compras o trabajar en el jardín. La entrenadora considera que caminar es una herramienta especialmente útil porque "aumenta el gasto energético sin generar una fatiga excesiva ni interferir en la recuperación".

Por su parte, Denise Austin, entrenadora especializada en fitness, recomienda prestar atención a las piernas, los glúteos, los brazos y el abdomen. Entre sus propuestas se encuentran levantarse y sentarse en una silla, hacer flexiones apoyadas y realizar ejercicios adaptados para fortalecer la zona media.