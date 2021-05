Marcelo Tinelli fulminó a Laura Ufbal por reproducir una fake news.

El pasado 29 de abril la periodista de chimentos Laura Ufbal dio como primicia en su portal digital que Marcelo Tinelli viajaría a Miami para vacunarse contra el COVID-19. La noticia llegó hasta el conductor -que se prepara para volver a El Trece con La Academia- quien no solo se ocupó de desmitificarla sino que escrachó a Ufbal por reproducir una grosera fake news.

La respuesta indignada de Tinelli se originó a raíz de que su hija, Candelaria, compartió una captura de pantalla del sitio web de Ufbal. Indignado, Marcelo lanzó un picante e irónico tuit para escrachar a la periodista de espectáculos: “Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula ‘Tinelli está en Miami vacunándose’. ¿Es joda?”.

Hay que resaltar que Candelaria aprovechó para etiquetar a su papá en la publicación para preguntarle “¿Marcelo Tinelli, en qué momento te fuiste a Miami?”, junto a la foto de un noticiero que reprodujo la información del sitio de Laura Ufbal. “Jajaja las fake news. Cualquiera: estoy acá”, arremetió Tinelli, fustigando a la comunicadora.

A sus 61 años Tinelli está anotado para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según reveló Jorge Rial en TV Nostra (América TV) Marcelo "quiere vacunarse antes de salir al aire con Showmatch, que debuta este mes en El Trece".

La respuesta de Laura Ufbal

Ante el escándalo que logró la fake news, Laura Ufbal usó sus redes sociales para pronunciar un descargo: "Me endilgan un hipotético enojo de Marcelo Tinelli conmigo por su supuesto viaje a Miami para vacunarse. Marcelo no está enojado conmigo, está podrido de que sigan hablando del tema como si fuera nuevo, cuando ya se lo desmintieron a otros 15 medios después de que tiré una data que yo misma desacredité a los pocos minutos el pasado 29 de abril. Y hoy es 4 de mayo!".