Un día como hoy Néstor Kirchner hubiese cumplido 71 años.

Cada 25 de febrero, el peronismo recuerda a uno de los líderes políticos más influyentes de la historia argentina. Un día como hoy, Néstor Carlos Kirchner cumpliría 71 años. El ex Presidente de la Nación, quien gobernó entre 2003 y 2007, fue recordado por varios dirigentes y funcionarios políticos en las redes sociales. Su hija Florencia decidió recordarlo con una fotografía nostálgica de su infancia que despertó el cariño de las redes.

"Por qué siempre tan chiquita? Se fue en mi limbo, no crecida-queriendo crecer, y la infancia me ubica, nos vimos más ahí. Algunos días pierdo mi edad, me viajo al sueño, y está bien. Lo relaciono con eso que escribió Simone Weil 'Arraigarse en la ausencia de lugar/Desarraigarse social y vegetativamente/Exiliarse de toda patria terrestre'. No todo acontecimiento ocurre entre los cuerpos que todavía se mueven", escribió Florencia en una publicación de Instagram.

La fotografía en blanco y negro que acompaña la bella dedicatoria es de Néstor junto a ella, en su infancia. A ambos se los ve sonrientes y felices. Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de cariño, emojis de corazones y "me gusta" de todos los seguidores de Florencia, quien utiliza Instagram para sugerir y recomendar lecturas al mejor estilo 'booktuber'.

Con el hashtag #NéstorCumple, en Twitter se hizo tendencia su nombre. Entre los funcionarios y dirigentes que lo recordaron con fotos y videos se destacaron Axel Kicillof, Daniel Filmus, Agustín Rossi, Juan Cabandié, Jorge Taiana, Horacio Pietragalla Corti, Jorge Ferraresi y Mariano Recalde. Todos ellos le dedicaron unas emotivas palabras a quien impulsó la justicia social, la equidad y la inclusión en la Argentina.

El emotivo recuerdo de Cristina a 71 años del nacimiento de Néstor Kirchner

"En mi corazón y en el de millones de argentinos y argentinas. Para siempre", escribió la expresidenta, y sumó el hashtag "#NéstorCumple", que en Twitter se transformó rápidamente en tendencia por la cantidad de saludos y homenajes.