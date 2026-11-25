Tres Monos fue elegido como el mejor bar de la Argentina en la primera edición de The List 33, una lista impulsada por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO) que reúne a las mejores barras y experiencias del país. El segundo puesto fue para Cochinchina y el tercero, para Víctor Audio Bar.

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La selección reunió a establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Rafaela, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Los 33 lugares fueron elegidos por un jurado integrado por referentes de la industria coctelera y periodistas especializados locales, bajo los criterios de creatividad, talento y conexión con la comunidad.

El orden definitivo se anunció durante una ceremonia en la cúpula del Palacio Libertad (ex CCK), conducida por la bartender Agostina Elena (ganadora de El Gran Bartender 2022) y con la presencia de referentes del sector como Mona Gallosi, Inés de los Santos y Pablo Pignatta. Además del ranking, se entregaron distinciones por sustentabilidad, innovación y experiencia.

Tres monos se llevó el 1 en The List 33

“Estamos muy felices de poder reconocer a los bares argentinos, premiar la creatividad y la hospitalidad local. Celebramos, también, la oportunidad de seguir generando experiencias que impulsan la industria coctelera argentina”, expresó Adriano Marcellino, director de la iniciativa.

Cuáles son los 33 mejores bares de Argentina, según The List 33

Tres Monos encabezó la lista por su trabajo de comunidad y concientización y por llevar la hospitalidad argentina al mundo. Detrás de Cochinchina y Víctor Audio Bar, completaron los cinco primeros puestos Gran Bar Danzón y 878 Bar.

El ranking completo quedó así:

Tres Monos. Cochinchina. Victor Audio Bar. Gran Bar Danzón. 878 Bar. Al Fondo Bar. The Green Light (Ciudad de Córdoba). Tiki Bar (Mar del Plata). Florería Atlántico. Presidente. Punto Mona. Sardina Bar & Cafe (Mar del Plata). Pony Line. Nob3l Bar (Parque Leloir). Francis (Ciudad de Córdoba). Casa Cavia. Mixtape Listening Bar. Harrison. Tradition & Rebellion. Frank’s Bar. Malasangre. Verne Cocktail Club. Trade Sky Bar. Uptown. Roman Kissa Bar. The Garnish Bar (Ciudad de Mendoza). Doppelgänger. Brukbar. Tres Cuervos (Rafaela). Kona Corner BA. Chinchibira (Rosario). Rey de Copas. Backroom.

Entre los establecimientos con ubicación identificada en la lista, The Green Light, de la ciudad de Córdoba, fue el mejor posicionado fuera del área metropolitana: quedó séptimo. Le siguió Tiki Bar, de Mar del Plata, en el octavo lugar.

Qué bares recibieron los premios especiales en The List 33

Además de ocupar el quinto puesto, 878 Bar recibió el reconocimiento Best Cocktail Green Practices, por su trabajo en trazabilidad y reducción de desperdicios; mientras que el premio a Cocktail Bar Innovation fue para Al Fondo Bar, por su creatividad y el Cocktail Bar Experience, para Victor Audio Bar, por su atención y hospitalidad.

La ceremonia también fue escenario de la final de la competencia Spirit Me Up ↑. Los finalistas Dani Frank y Pablo Zitarrosa compitieron en vivo con dos versiones de Martini cada uno y Zitarrosa se consagró campeón. Como parte del premio, viajará a Europa en representación de la coctelería argentina.