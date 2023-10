Elecciones 2023: Milei se enojó con TN y habló de "una lista de periodistas"

Tras encabezar una reunión con empresarios paralela al coloquio de IDEA, el candidato a presidente de La Libertad Avanza expresó su enojo con la señal del Grupo Clarín. Qué dijo.

A solo semanas de las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, organizó una reunión con empresarios, en paralelo a la realización del coloquio de IDEA, que se lleva a cabo en Mar del Plata. En la previa al ingreso a la reunión, Milei dio una conferencia de prensa improvisada en la que justificó su faltazo a la reunión del empresariado y cargó contra el canal TN. Afirmó que hay "una lista de periodistas" que lo "tratan mal".

"Este almuerzo yo lo tenía pactado con (el candidato a senador nacional de LLA) Juan Nápoli hace cuatro meses. Ese es el primer punto y el segundo es que yo puedo elegir a no ir a un lugar, en especial cuando no me tratan bien", comenzó señalando Milei, justificando su "contra reunión".

Cuando la movilera de TN le preguntó si sentía que en el coloquio de IDEA lo trataban mal, el líder de LLA lo afirmó y, además, repudió a la señal del Grupo Clarín: "Obviamente que no me tratan bien, como no me trata bien tu canal. Tienen una enorme lista de periodistas que me tratan mal, mintiendo sobre mí".

Milei chicaneó a Bullrich y lanzó un elogio a Macri para que estalle Juntos por el Cambio

Milei rompió varios días de silencio y chicaneó nuevamente a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por su exposición en el Coloquio de IDEA. A su vez, tras los dichos del ex presidente Mauricio Macri, elogió al dirigente cambiemita y volvió a encender las alarmas de la interna opositora. "JxC no está a la altura de él", aseguró.

En una entrevista con C5N, Milei se refirió al guiño de Mauricio Macri para La Libertad Avanza que molestó al espacio cambiemita, provocó malestar en el bullrichismo y volvió a encender la interna de JxC. "Me parece que Bullrich muestra un comportamiento totalitario. Una de las cosas que uno ve persistentemente en JxC es esa actitud de bloqueo, que si la reforma la mandan ellos hay que aprobarla y si no, la destruyen o la bloquean", señaló. Y elogió al ex presidente: "Macri les demostró que el resto de Juntos por el Cambio no está a la altura de él, es súper razonable lo que dice. Lo diría cualquier persona de bien, si ves un buen proyecto lo aprobas".

Desde Mar del Plata, en el marco de un encuentro con empresarios organizado por su equipo, por fuera de IDEA, el diputado nacional volvió a cruzar y bromear contra la ex ministra de Seguridad. "¿Cuál es el problema? ¿Se quieren venir todos por acá, les queda ahí el descarte?", preguntó al cronista de C5N. Y agregó: "No creo que se haya planteado como una contra-cumbre, tengo entendido de que ha habido más de 500 solicitudes de gente que estaba allá en IDEA y quiere venir para acá".

El libertario aclaró, por otro lado, que es "absoluta casualidad" que coincida el horario de su encuentro con la exposición de Bullrich en IDEA, ya que él había pactado la reunión en Furia Resto & Rooftop -un local gastronómico en 'La Feliz'- durante junio pasado. "Quieren venir pero hay un problema de restricción física y se quedan ahí porque no tienen mejor alternativa", chicaneó. Y aclaró: "Yo no voy a estar en IDEA, lo dije públicamente. No sé por qué la gente de ahí insiste con que voy a estar, porque no voy a estar porque no se han portado bien conmigo".