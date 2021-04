María Paz Etchecopar se bajó de la política por el bullying que recibió

Hace tan solo unos días sorprendió la imagen de María Paz Etchecopar, hija del conocido periodista, junto a Cristian Ritondo, Presidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados. Sin confirmar su presencia en las Elecciones 2021, María Paz había dejado algunas definiciones en una charla con La Nación dando a entender que su ingreso en la política de la mano del macrismo estaba avanzado. Pero hoy, mediante un mensaje la hija de Baby le aseguró a Los Ángeles de la Mañana que la exposición le estaba creando un problema con su padre y que se bajaba de su frustrada carrera política: "Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos".

La periodista de 37 años estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana el lunes pero por falta de tiempo para hablar sobre su proyecto en la política prometió volver al día siguiente, algo que finalmente no sucedió. La angelita Andrea Taboada contó que María Paz Etchecopar le había agradecido el espacio y le explicó el por qué de su ausencia en las Elecciones 2021: "Iba a anunciar aquí que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes políticos y no políticos que la habían puesto en un lugar incómodo y que prefería continuar desde el lado periodístico".

En el mensaje a Taboada, la hija de Baby Etchecopar aseguró: "Quise hacer algo por la Argentina pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento". "Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos", sumó la periodista de 37 años que agregó que fue "ingenua" al pensar que con su "actividad positiva podría cambiar algo". Además, María Paz explicó que prefería no seguir exponiéndose para no perjudicar la carrera periodística de su padre.

Tras su primera aparición televisiva, la periodista sufrió bullying en las redes sociales por una infinidad de mensajes, enfocados principalmente en su aspecto físico, aunque también en su padre. Andrea Taboada también sumó que María Paz Etchecopar recibió muchos llamados y mensajes de políticos y periodistas luego de que circulara que iba a presentarse en las Elecciones 2021

El acercamiento al PRO

El pasado 31 de marzo, María Paz Etchecopar se reunió con Cristian Ritondo para hablar sobre la situación de la Provincia de Buenos Aires y empezar a cimentar su camino hacia la política argentina. Cercana al pensamiento de su padre, la periodista aprovechó para pegarle al gobierno de Alberto Fernández, y lo acusó de "robarse la salud". Su idea era la de "acompañar" al PRO en el "proceso de cambio". Etchecopar había explicado que para ella era muy importante que de de cara a las elecciones legislativas la oposición “esté unida para sacar al único enemigo: los kirchneristas”.