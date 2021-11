El relato del periodista agredido por la custodia de Mauricio Macri en las Elecciones 2021: "Me sacaron el celular"

Emanuel Herrera, el periodista agredido por la custodia de Mauricio Macri, habló con El Destape Radio y reveló detalles de lo ocurrido.

Mauricio Macri votó en estas elecciones legislativas definitivas en la Argentina en 2021 en la escuela estatal N° 16 Wenceslao Posse de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la novedad más fuerte al respecto se conoció unos minutos después, cuando se supo que la custodia del expresidente de la Nación golpeó al periodista Emanuel Herrera, de la radio AM 750.

Luego de que Crónica TV publicara la primicia al respecto, se fueron conociendo cada vez más detalles y, de hecho, el equipo de El Destape Radio tuvo la posibilidad de hablar con el protagonista, quien aportó muchos detalles acerca de lo sucedido en las afueras del lugar y confirmó oficialmente la vergonzosa actitud por parte del staff de seguridad que acompañó al líder de Juntos por el Cambio.

La custodia de Mauricio Macri golpeó a un periodista en las elecciones

En la entrevista con El Destape Radio, Emanuel Herrera detalló lo sucedido y aseguró que le dieron algunas trompadas en el estómago por lo bajo para que no saliera en las cámaras: "Me desestabilizó, me sacaron el celular. No me golpearon fuerte, pero que esté la seguridad de Macri agrediendo es raro".

“Llegó con un grupo de media docena de custodios que, al momento en el que Macri salió de emitir el voto, se mostraron de forma agresiva y violenta con los trabajadores de prensa que estábamos aguardando en el lugar”, puntualizó el comunicador y movilero que también es parte del programa La García, con Cynthia García, por el mismo dial.

"Entiendo que es un expresidente, pero eso no amerita que golpeen a la prensa y menos por abajo", añadió Herrera, que además avisó que “no había ningún peligro para el expresidente porque solamente había periodistas intentando preguntarle". Por si todo lo anterior fuese poco, sentenció: "Fue una situación bastante violenta donde sus empleados de seguridad, sus custodios, evitaban todo el tiempo que los trabajadores de prensa pudiéramos hacer nuestro trabajo”.

Mauricio Macri habló de "una nueva era"

A la salida del sitio en el que votó, el exjefe de Estado estuvo muy poco tiempo en la rueda de prensa porque fue completamente desorganizada, con muchos gritos desaforados de fondo por parte de sus seguidores. En su mensaje escueto y vacío de contenido, el principal referente de la oposición repitió algunas opiniones que ya había brindado durante la campaña electoral.

Mauricio Macri se saludó con "El Chancho Blanco" afuera de la escuela en la que votó.

Entonces, el dirigente del PRO sentenció: "Juntos por el Cambio actuó con mucha responsabilidad, va a estar en toda la transición para que el país vuelva a tomar su camino correcto. Espero que todos los argentinos vayan a votar. Tenemos un muy lindo día para votar. Estamos entrando en una nueva era de verdad y sensatez. Vamos a llevar a los argentinos a que tengan trabajo. Iremos al búnker hasta la última hora. Va todo bien, gracias".