Cinthia Fernández confirmó que será precandidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires

La modelo compartió una foto firmando su precandidatura a diputada en la Provincia de Buenos Aires.

Cinthia Fernández confirmó que será precandidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas para el partido Unite. Así lo destacó la modelo en su cuenta de Instagram luego de varias semanas anticipándolo por televisión.

“Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana. La actriz será precandidata por el partido Unite, el mismo por el que Amalia Granata logró llegar a la Cámara de Diputados en Santa Fe. El posteo recibió más de 50 mil likes de parte de algunos de sus más de 5 millones de seguidores.

Sin embargo, esta irrupción en la política no generó la simpatía de muchos usuarios de Instagram, que le bajaron el pulgar a la vedette. "Qué país generoso", "La que faltaba", "Cualquiera", "Otra que se quiere salvar", fueron algunos de los miles de comentarios que le dejaron en su posteo. También hubo mimos de parte de sus 5.2 millones de seguidores, contrarrestando las palabras negativas de sus detractores: "Genia", "Mucha suerte", "Te banco en todas".

Cinthia continuó hablando de su lanzamiento en las historias, dejando en claro el objetivo que se plantea insertándose en la política. “Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me todo en serio esto. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones. Ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia". La modelo tiene tres hijas, fruto de la relación con su expareja Matías Defederico, Charice, Bella y Francesca.

Aseguró que su ingreso al mundo de la política "es por ellas y por todo lo que viví en mi vida". Meses atrás, la modelo manifestó que sufrió violencia de género de parte del ex jugador de Huracán e Independiente.

"Quiero hacerme presente, intentarlo. ¿Por qué no? El no ya lo tengo. Ustedes me darán el sí o el no. Si es el no también lo entiendo. Y sé que lo voy a hacer con muchísimo corazón porque es algo que sufrí mucho. Es algo que me toca muy de cerca y sé lo que voy a hacer con muchísima responsabilidad", señaló la vedette en sus historias de Instagram.

Su pelea con Amalia Granata

Cinthia Fernández y Amalia Granata se sacaron chispas durante la semana cuando la diputada visitó LAM. Estando ahí, la expareja de Matías Defederico le recriminó a la rubia que no quiso sacarse una foto con ella. “Yo con candidatos de otro espacio no me saco, tiende a confundir a la gente”, había dicho la diputada por Santa Fe.

“Yo no pretendo hacer política con vos. Me encanta y sos un modelo a seguir. Yo arranco hace poco con esto", dijo Cinthia. Sin embargo, recibió una dura respuesta de la expareja de Cristian Fabbiani: "Yo no panquequeo y no soy ejemplo de nada".