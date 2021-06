Arenga electoral: Diego Leuco confrontó a los dirigentes de Juntos por el Cambio por la falta de unidad

El hijo de Alfredo Leuco aprovechó que tenía en Telenoche a varios dirigentes del macrismo y los cruzó por la falta de unidad de cara a las elecciones.

Los llamados periodistas independientes van sacándose las caretas y mostrando la marcada línea que expresaron siempre pero sin admitirlo. Primero fue Carolina Losada, ex periodista de Intratables, quien ya se sumó a las filas de Juntos por el Cambio. Ahora, parece que Diego Leuco podría seguir sus pasos ya que, en la última emisión de Telenoche, se puso en el rol de un Durán Barba renovado para darle una arenga electoral a los dirigentes de Juntos por el Cambio que estaban en el piso y los confrontó por no unirse de cara a los comicios que vienen por delante.

El hijo de Alfredo Leuco cuestionó duramente la decisión de María Eugenia Vidal de no presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires y, como hizo Macri, pidió competir fuerte en 2021 "para que haya 2023", año de las elecciones presidenciales: "¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo? ¿Tan difícil es entender que cada uno tiene que jugar en el puesto que mejor mida?".

"Las aspiraciones personales, muchachos, afuera. Porque esta elección es legislativa de medio término pero después vienen en 2023 las elecciones generales, pero si la oposición no se prepara de manera digna para estas elecciones no hay ninguna posibilidad de que haya un candidato a presidente de la oposición y eso algunos dirigentes importantes de Cambiemos no terminan de entenderlo", agregó, apasionado, el conductor de Telenoche.

Siguiendo la línea de Macri y Patricia Bullrich, que es la misma del llamado "círculo rojo", Leuco cuestionó duramente la decisión de Vidal de no presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires. "Yo por ejemplo no entiendo esta negativa de María Eugenia Vidal de ir a la provincia de Buenos Aires, es muy difícil de entender. Hay generado un enojo muy grande en Cambiemos (sic)", sentenció el periodista.

Macri puso en duda el resultado electoral y Geuna lo cruzó en vivo

El ex presidente Mauricio Macri intentó poner en duda la transparencia de las elecciones legislativas 2021 que se realizarán en noviembre y la conductora de TN, Luciana Geuna, lo paró en vivo para hacerle dar cuenta de la irresponsabilidad que estaba diciendo, pero el ex mandatario redobló la apuesta y volvió a comprar la situación institucional de Venezuela con Argentina.