Sorpresiva renuncia en Nosotros a la mañana: "Los voy a extrañar"

Sorpresiva baja para Nosotros a la mañana

Nosotros a la Mañana perdió a una clásica integrante: el magazine de El Trece se despidió de Agustina Kämpfer. Después de dos años, la panelista decidió dar un paso a un costado y renunció al ciclo que se transmite todos los días de 9 a 11 de la mañana para emprender nuevos proyectos, que aún no ha revelado.

“Lamentablemente hoy despedimos a una compañera”, dijo Joaquín “el Pollo” Álvarez en los últimos minutos de Nosotros a la mañana mientras Kämpfer le pedía a sus compañeros que tuvieran compasión porque "es de lágrima fácil".

A pesar de la sorpresiva despedida, Kämpfer demostró que se va con la mejor de las relaciones y de las experiencias en el canal. “Es una experiencia que me llevo adentro en lo profesional y en los personal. Disfrutaba levantarme a las 6 de la mañana y eso habla de lo bien que la pasé. Porque para disfrutar el madrugón, tiene que ser especial. Los conocía a todos de los medios, aunque nunca habíamos compartido trabajo y la pasé fantástico. Me voy tan contenta”, expresó al aire.

El último día de Agustina Kampfer en Nosotros a la Mañana.

Finalmente, El Pollo quiso saber si los iba a seguir mirando pese a no formar más parte del panel. A modo de broma, Agustina se quedó callada observando a cámara, dando a entender que no le garantizaba nada. "Me voy a poner el despertador y los voy a mirar", reconoció finalmente la panelista, quien también admitió que se piensa quedar en el grupo de WhatsApp del programa solo para hacer acotaciones.

Entre aplausos y con un ramo de flores en sus manos, la panelista cerró un ciclo y se mostró muy entusiasmada con lo que se viene. "Nuevos rumbos y que gire nomás la rueda loca de la vida!", escribió en un posteo de su Instagram.

La despedida de Nicole Neumann

Pero Agustina no fue la única pérdida del ciclo. En las últimas horas también se despidió de Nosotros a la Mañana Nicole Neumann, otra de las históricas panelistas del magazine de El Trece. Luego de haber contraído COVID-19 Soledad Fandiño se despidió de Santo Sábado (América TV) y Neumann será su reemplazo.

“Bienvenida Nicole Neumann a Jotax, a partir del sábado 27, en Santo Sábado. Junto al Pelado López, conducirán el programa”, indicó desde sus redes sociales José Núñez, quien acompañó el anuncio con un video, que aún no se emitió, en el cual se puede ver un adelanto en el que el Pelado López está señalando y presentando a la modelo como nueva conductora.

“La pasé increíble, aprendí un montón, me encantó. Cuando la pasas bien, venís con muchas ganas, más allá de que es lo que nos gusta hacer. Me voy agradecida con todos, son un equipo divino y los voy a extrañar un montón. Los quiero”, expresó Nicole en su último día en Nosotros a la Mañana.