Mercedes Morán habló de El Reino y las críticas por la religión

La actriz hizo especial referencia al enfoque de la trama de la obra de Netflix.

Mercedes Morán, protagonista de El Reino que se emite en Netflix, hizo referencia a las controversias que el filme dirigido por Marcelo Piñeyro y Miguel Cohan generó, debido a sus críticas políticos-religiosas. En una reciente entrevista, la actriz se explayó sobre la creación audiovisual estrenada el 13 de agosto, cuya trama se basa en un pastor evangélico y candidato a vicepresidente que debe afrontar las corrupciones más grandes del sistema de poder.

El compañero de fórmula del protagonista (Diego Peretti) es asesinado en el acto de cierre de campaña y éste queda a merced de las tires y aflojes de una mafia donde el gobierno y la Iglesia son quienes mandan. De ese modo, muchos fieles del cristianismo expresaron su desacuerdo con la serie y su argumento se basa en que estigmatiza a su religión. Por su parte, Morán pudo anticiparse a estas repercusiones en un reportaje que ofreció a Minuto Uno poco antes del estreno.

“Creo que no generará revuelo porque está tan inscripta en el género ficcional que más allá de cualquier espejo que se pueda ver, lo toca de una manera tan universal, no es localista, habla para mí de los fundamentalismos, de la lucha de poder, de dos universos donde el poder es un tema importante y quienes participan de esos universos deben administrarlo. Pero no creo que esto implique controversia”, expresó la actriz. Con el diario del lunes, se pueden detectar algunos malestares en redes, pero, al menos por el momento, no hubo un gran movilización en contra del producto escrito por Claudia Piñeiro.

Muy entusiasmada con el proyecto

En la misma entrevista, Morán se refirió a cuánto le entusiasmó la serie desde un primer momento y cuánto le gustaron las características de su personaje. “La impresión fue inmejorable, no siempre sucede que un proyecto de movida te despierte tanto entusiasmo. Se juntaban varias cosas, la historia, los autores, la dirección y el personaje, un personaje que no se parecía a ninguno de los que hice. A mí me gusta eso, que cada personaje no se parezca al anterior. Me divierte jugar, sentía que tenía que componer una mujer bastante alejada de mí”, relató y siguió: “Me pareció un gran proyecto. A todos nos pasa que cuando nos cruzamos con estos proyectos rogamos que las agendas nos permitan llevarlo a cabo, porque más de una vez hemos tenido que dejar de lado cosas. Acá todo se pudo combinar. Estábamos muy entusiasmados cada uno con su personaje”.