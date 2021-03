Macri agradeció por el recibimiento en la preventa de su libro y las redes se llenaron de memes

El libro de Macri se convirtió en uno de los temas más comentados en la Argentina. Sin embargo, las reacciones no son las que el expresidente hubiera esperado, ya que Twitter y el resto de las redes sociales se llenaron de memes en su contra.

Macri comenzó a promocionar la preventa de su libro que verá la luz en pocos días. Lo anunció a través de su cuenta de Twitter, donde agradeció el "impresionante recibimiento". No obstante, las redes sociales no lo perdonaron y estallaron de divertidos memes burlándose del ex Presidente.

"Sinceramente", la biografía que publicó Cristina Kirchner en el 2019 se convirtió rápidamente en un best seller. La primera edición de 60 mil ejemplares se agotó en tan solo una semana. En busca de replicar la situación Macri no deja de promocionar su libro: a tan solo unos días de que su propio libro llegue a las librerías, impulsó la preventa a través de su Twitter ayer, en tanto que hoy volvió a publicar en la red del pajarito y agradeció por el "impresionante recibimiento".

Como suele suceder, las redes sociales no fueron ajenas al mensaje del ex Presidente y los usuarios respondieron al tuit con una catarata de memes y divertidos comentarios. Algo que también había sucedido con las desopilantes preguntas en la publicación de "Primer tiempo" en Mercado Libre, la web de su amigo personal Marcos Galperín, al que también etiquetó.

Los memes por el agradecimiento de Mauricio Macri

"Primer tiempo", el libro de Macri

Según la publicación que el ex Presidente compartió en su cuenta oficial de Twitter, el libro cuesta 1.690 pesos y se puede conseguir a través de la tienda oficial de la Editorial Planeta, encargada de editar el escrito. El mismo será lanzado el 15 de marzo y se trata de su mirada sobre su propia gestión. Además, es una excusa para iniciar una recorrida por todo el país en un año electoral, tal como hizo Cristina Kirchner en el 2019 con "Sinceramente".

Estos viajes también servirán para que el ex Presidente pueda apuntalar a sus dirigentes "preferidos" de cara a las elecciones legislativas, en las que confirmó que él no participará ya que es una tarea que no le entusiasma. "Es un sitio en el que no se debaten ideas; las leyes son paquetes cerrados que envía el oficialismo y los legisladores son solo 'levantamanos", había asegurado Macri cuando se lo criticó porque en el 2007 no participó de ningún debate cuando fue diputado nacional.

Según fuentes de su entorno, Macri escribió el libro en coautoría con Hernán Iglesias Illa, subsecretario de Comunicación Estratégica y responsable de la línea discursiva durante el gobierno macrista. La edición estuvo a cargo del ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto. El triángulo comunicacional de Macri desde que dejó el poder en el 2019, cierra con Hernán Lombardi, quien fuera titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.