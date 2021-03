La burla de Macri a Avelluto en la presentación del libro Primer Tiempo

El ex presidente Mauricio Macri desembarcó con ayuda de escritores profesionales en el mercado de las letras y presentó "Primer Tiempo" en el centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad junto con referentes de Juntos por el Cambio y algunos militantes que lo miraban desde afuera a través de extravagantes pantallas. Un particular comentario hacia Pablo Avelluto no pasó desapercibido.

Al momento de compartir unas palabras ante un público atento en el que brillaron por su ausencia Elisa Carrió, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, el ex presidente lanzó frases con tono electoral como la que dijo al final del evento sobre que "arranca el segundo tiempo" mientras los presentes coreaban el canto "vamos a volver", planteó sus intenciones de volver a la presidencia de la Nación pasando completamente por alto que la próxima contienda electoral es estrictamente legislativa. Sobre su apuesta editorial, consideró que "Primer Tiempo": "es un aporte para el equipo que me acompañó, que sin ellos nada hubiera sido posible".

A continuación, aprovechó los minutos de atención de los presentes para llamar al ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto para agradecerle su colaboración con el libro, puesto que el ex presidente no se ha mostrado muy hábil con las palabras, y para oficiar de maestro de ceremonias. Pero pese a las gracias, lo recibió en el estrado con una burla que no pasó para nada desapercibida: "Te reciben mejor que en la Feria del Libro, así que estamos mejor.", lanzó Macri, ante un Avelluto que no se río para nada del chiste de su líder político.

Lo que más llama la atención del chiste que el ex presidente le hizo a su hombre de confianza y gran colaborador de la aparición de Macri en el mundo de las letras es su franca falta de gracia ya que en 2019, al momento de inaugurar la 45° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el secretario de Cultura en función, Pablo Avelluto, fue abucheado.

Pero eso no fue todo, aquel evento fue todavía más olvidable para el ex funcionario: Allí le reprocharon la caída de las ventas de libros y la posible quita del IVA que desplomaría aún más el rendimiento del sector. Por su parte, Martín Gremmelspacher, presidente de la Fundación del Libro, luego de dar algunos informes sobre la feria, criticó al ministro de Cultura y a la política del gobierno ya que el sector estaba "en uno de sus momentos más delicados" con un ministerio de Economía que buscaba "gravar al libro argentino con un IVA del 19%, derogando la excepción sostenida por décadas a través de todos los gobiernos".