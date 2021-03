Luego de las acusaciones de Mauricio Macri en su contra, mediante el libro que estrenó hace pocos días llamado Primer Tiempo, el empresario Daniel Vila le contestó con dureza. En diálogo con Infobae, quien es una de las caras del Grupo América aseguró: "El libro no lo leí, me enteré que mencionaba mi nombre porque me llamaron de una radio para una entrevista. Lo primero que pensé es que el hecho de que te mencione un ex presidente de alguna manera te pone en una situación diferente al resto. En este caso no fue una mención positiva, pero es su opinión y la respeto como tal".

"Tal vez fue porque no fui una persona que se haya allanado fácilmente a sus presiones. Hay empresarios que fueron más complacientes, yo no lo fui", aseguró Vila, quien luego procedió a explicar cuáles cree que fueron las razones por las que Mauricio Macri lo catalogó como un empresario "complicado" en las páginas de su libro Primer Tiempo.

"Todo empieza con una licitación por el espectro, que es el uso de cierto espacio aéreo para transmitir banda ancha en este caso, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Nosotros (Supercanal Arlink) ganamos la licitación pero había que pagar en dólares. Teníamos depositados los pesos en el Banco Central, pero por aquel entonces no te liquidaba los dólares. Entonces, teníamos el dinero pero no podíamos pagar. Por eso el mismo gobierno de CFK nos desadjudica el espectro. Nosotros recurrimos a la Justicia y logramos una cautelar que le ordenaba al Estado no disponer de ese espacio", manifestó Vila.

Acto seguido, el empresario recordó que tuvo un llamado de Mauricio Macri por el que luego se reunieron para pactar algo que el ex presidente no cumplió: "Macri me invitó a almorzar junto a mi esposa a su quinta de Los Abrojos y me pidió que desistiera de la cautelar. Le dije que no podía pero que si me daba su palabra de que iba a respetar la indisposición del espectro hasta que yo pudiera vender mi empresa -porque si no valía muy poco- yo se lo iba a entregar. Le di el desistimiento y él lo presentó, faltando a su palabra. La cautelar se mantuvo vigente y parece que eso lo molestó bastante. Frente a esto intentó presionarme con una denuncia penal que presentó el por entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por defraudación al Estado".

"Supongo que es un hábito en él no cumplir con su palabra. Cuando presentó la denuncia yo desistí de la media y él pudo disponer del espectro. Entonces él mandó a desistir de la denuncia, algo que no se puede hacer en el fuero penal, con lo cual quedó consumada la extorsión. Yo conté el episodio en la televisión y al día siguiente el fiscal Marijuan interpuso una denuncia penal. Yo fui y presenté todas las pruebas que tenía, aporté testigos y actas notariales. Es una causa que están en marcha donde se están empezando a producir las pruebas", sentenció Vila, quien agregó: "No se me ocurriría pedirle explicaciones. Él es grande y sabrá por qué lo hace. En vez de escribir y explicar su gestión debería dedicarse a trabajar, nunca le gustó levantarse temprano".