El expresidente Mauricio Macri presentó oficialmente su libro Primer tiempo en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Allí recordó sus tiempos como mandatario, disparó contra el kirchnerismo, habló de la actualidad del país y hasta se refirió a la posibilidad de escribir "una saga de libros", todos con nombres referidos al fútbol -entretiempo, segundo tiempo, definición por penales y alargue-. El lanzamiento generó repercusiones en sus seguidores y detractores; por esa razón, varias personas se acercaron al lugar.

Como era de esperarse, más allá de sus votantes, que arribaron con distintas banderas y mensajes, también se hicieron presentes distintos dirigentes de la oposición para mostrarle su apoyo. Muchos de ellos, formaron parte de su gobierno cuando se desempeñó como máximo mandatario del país. Sin dudas, Macri es una de las caras más importantes de Juntos por el Cambio a pesar de que se desconozca si será o no candidato en las próximas elecciones.

A través de la cámara de Kaloian Santos Cabrera, con la presencia de El Destape durante dicha presentación, se observó al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el exJefe de Gabinete Marcos Peña; el excandidato a vicepresidente de JxC, Miguel Ángel Pichetto; la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti; el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza; el ex Canciller, Jorge Faurie; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el ex ministro de Justicia, Germán Garavano.

Otros que dijeron presente en la presentación del libro de Macri fueron el actual senador de la Nación y ex ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lousteau; el diputado nacional, siempre polémico, Waldo Wolff; el ex portavoz del mandatario durante su gestión, Iván Pavlovsky; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti y Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat.

Las caras de la oposición en la cámara de Kaloian Santos Cabrera

Los militantes macristas