Qué es de la vida de "El Gigoló": de estafar mujeres a lanzarse como cantante de reggaetón

Javier Bazterrica, más conocido como "El Gigoló", reapareció de manera repentina y en una nueva faceta de su vida. Quién es y qué hace actualmente el controvertido influencer que estafaba mujeres.

Javier Bazterrica se hizo popularmente conocido en 2015 por haber estafado a la hermana de Flavio Mendoza y varias mujeres más. El hombre, quien fue bautizado como "El Gigoló" pasó a tener un reconocimiento en todos los medios de comunicación del país, al punto de que brindó varias entrevistas recordadas. Sin embargo, en los últimos días, reapareció con un lanzamiento muy particular. ¿Qué fue de su vida y qué hace actualmente?

"El Gigoló" solía estafar con un discurso increíble: creaba perfiles de Facebook truchos, se mostraba como un hombre con una gran posición económica, decía que era jugador de polo y luego salía con mujeres para robarles joyas y dinero. A partir de las denuncias recibidas, su historia se hizo conocida.

Tiempo después de que se viralizaran diversos videos con una de sus frases más famosas como "All the night", pese a los delitos que cometió y los problemas que tuvo con la Justicia, Bazterrica aprovechó su fama y siguió ganando dinero. ¿Cómo? Varios boliches lo contactaron para ir promocionar los locales bailables.

El Gigoló, un estafador de mujeres que se hizo conocido en 2015.

Durante casi seis años, y tras los episodios violentos, "El Gigoló" subsistió gracias a las fiestas a las que fue contratado como animador y DJ de música electrónica. Incluso, en tiempos de pandemia, estuvo trabajando para poder mantenerse económicamente. En diálogo con Diario Show, indicó: "Gracias a Dios estuve trabajando en varias cervecerías y cumpleaños, cumpliendo los protocolos siempre".

La nueva vida de "El Gigoló"

Como si fuera poco, y para la curiosidad de mucha gente, Bazterrica anunció su lanzamiento como cantante de reggaetón en las redes sociales. A través de un video que publicó, se conoció la letra de la canción que intentará que suene en los boliches del país: "Bam, bam, bam, bam, bam, all the night, llegó el que te hace sudar, descorchando un par de champagnes, derrochando facha no puedo parar".

La denuncia por violencia de género a la que se enfrenta "El Gigoló"

Laura "La Reina" Rondán explicó que fue víctima de violencia de género por parte de "El Gigoló", a quien conoció en octubre de 2020 en un cumpleaños. La cantante de cumbia señaló que el mediático le robó un celular, también dinero y que fue agredida físicamente. En diálogo con A24, manifestó: "Una noche salimos a comer a lo de un amigo y él como siempre tomó, se drogó y me golpeó y me rompió el celular. Yo me defendí".

Los videos virales de "El Gigoló" con los que se hizo famoso