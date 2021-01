David Adrián Martínez, alias "El Dipy", después de las fake news que expuso a través de su Twitter Oficial, volvió a repartir insultos de todo tipo al actor Pablo Echarri y el periodista Diego Brancatelli en el programa de Los Ángeles de la Mañana, por El Trece. Las peleas del cantante de música tropical y algunos personajes del mundo del espectáculo se hacen cada vez más frecuentes cuando se trata de política.

“¿A cuál te bancás menos? ¿A Brancatelli o a Echarri?”, le preguntó el conductor del exitoso programa, Ángel de Brito, a su entrevistado. Como tanto lo caracteriza, este respondió sin filtro: “Son los dos pelotudos, así que técnicamente son lo mismo. Es la misma sangre, son dos ensobrados”, lanzó el artista.

Una rivalidad que no deja de avivarse

Hay idas y venidas entre El Dipy y Echarri. Si bien el actor dio por cerrada la discusión twittera, el ex líder de El Empuje insistió: “Hola bebé, ¿otra vez? A ver si te entiendo: decís que todo es fake, después que solo la ultima es fake. ¿O sea que lo otro es verdad? ¿O estás mintiendo en todo y te traicionó el subconsciente? Borrá esto capo. Agradece que sos ‘actor’, si no te morías virgen. ¿cómo lo sé?”.

Días atrás, entrevistado en Los Mammones, Pablo Echarri asistió como invitado y se refirió a las acusaciones del cumbiero tras ser inquirido por Jey Mammon y se limitó al expresar que "detrás de eso hay un hecho cruel, clasista de cierta gente que no puede viajar al exterior. Ni vale la pena aclararlo". Al respecto, El Dipy señaló en el programa de De Brito que "lo invitaron a un programa de televisión después de un montón de años". Y cerró: "Me tiene que agradecer".

El cruce con Brancatelli

Si bien aseguró que "con Brancatelli no te podés pelear", el cantante de cumbia renovó los insultos contra el periodista sin descanso aparente ya que recientemente se cruzó con Brancatelli tanto en Intratables como a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. A su vez, aseguró no conocer al periodista del programa de debate e información que se transmite hace años en América TV.

"No sé si es bueno o malo, pero le discuto el relato", continuó el invitado de LAM. Durante la charla, también afirmó que "la gente no lo quiere" al panelista del programa conducido por Fabián Doman. De todos modos, para poner una pausa en su descargo, afirmó: "Yo no me meto con nadie que no se mete conmigo".