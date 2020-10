Juntos llevaron adelante una de las bandas de cumbia más exitosas de la década de 2000.

En diálogo con Farándula Show, Sergio Fideo Galván destrozó a su ex socio del grupo El Empuje: David Martínez, más conocido como El Dipy. Juntos formaron una de las bandas de cumbia más exitosas de la década del 2000. Sin embargo, el presente los tiene alejados ideológicamente: "El Dipy cambió, ¿se entiende no? Yo cuando lo conozco, lo conozco como un pibe DJ de un boliche bailable. Desde ahí empezamos a hacer El Empuje. Él era socio, las canciones las hacíamos juntos".

"Cuando El Dipy va a la televisión, mira dos días antes algún programa o lee. ¿Entendés? Se pone una partitura ahí adelante, fijate que siempre dice lo mismo. Nosotros no somos lo que él vende como cumbiero en la televisión. Siempre está diciendo malas palabras, nos deja como violentos y nosotros no somos eso. Más allá de que por ahí comentemos una alegría eufórica, pero no pasa más allá de eso", manifestó Fideo, quien es un vecino más del partido de La Matanza.

El Fideo de El Empuje, visiblemente molesto con El Dipy

Para Fideo, el accionar de El Dipy es erróneo. Al asistir a todo programa de televisión que se le invita y mostrando una personalidad violenta y verborrágica, este artista crea un preconcepto errado de los representantes de la cumbia: "Eso es lo que yo veo mal, quiere dejarnos mal parados. Quiere hablar, hablar, y no se da cuenta que tiene la lengua más rápida que el cerebro. No se da cuenta de que su hijastro, su ex mujer Gabriela, dependen de lo que es la ayuda social, que sus hijos fueron a colegios estatales".

"Ponete a trabajar, trabajar no es ir a la tele y hablar de que el otro cobra... ¿Alguien te preguntó cuánto cobra él? Ojalá que quien esté mirando, vaya y se fije como se maneja con el fisco y con esas cosas porque bastante errado está", sentenció Sergio Galván, dejando en claro su pensamiento sobre quien supo ser su socio en El Empuje.

"Ponete a trabajar": el pedido de El Fideo para El Dipy

A su vez, Fideo sentenció: "Esto tiene una vueltita y ojalá el día de mañana el pueblo le haga saber en los show que él dependía de los pibes que pagan la entrada o una asignación. Es muy bueno de General Paz para allá, donde tenés tu departamento. Venite para acá. No hay un video en donde El Dipy salga a decir que necesitamos trabajar. El dice que no tiene ni para la cortina de la casa, pero se la pasa faranduleando y vedetteando. Muchos la estamos peleando, rasguñando para vivir el día a día".