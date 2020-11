Francisco Pesky fue el invitado de la última emisión de "¿Qué me contás?", con Taty Almeida y Charly Pisoni.

Francisco Mues, o simplente Pesky para los oyentes de El Destape Radio, charló en el programa "¿Qué me contás?", que conducen de Taty Almeida y Charly Pisoni, sobre su inicio en el humor, sus pasiones futbolísticas y la actualidad política del país. "La risa de Roberto Navarro hace la mitad de mi trabajo", confesó.

El reconocido comediante de humor político, que actualmente se lo puede escuchar en El Destape Radio, de lunes a sábados, habló acerca de cómo es trabajar con Roberto Navarro y sostuvo: "La risa de él es la mitad de mi trabajo. Cualquier chiste que haga, la risa de Roberto, lo hace mejor. Para mí es muy fácil trabajar con Navarro". Sobre la posibilidad de sacarlo como una nueva imitación, Pesky reveló: "Lo quiero sacar y no me sale. Practico, practico, pero no puedo".

"Veo bien el gobierno de Alberto Fernández, pero esta última medida del IFE, no sé si fue la correcta. No viene de ahora. Vienen de cuatro años de Macrismo que nos destrozó a todos. Pero cuando quiero hacer una crítica del gobierno de Alberto, pienso en qué pudo haber sido si gobernaba Macri", opinó en torno a la actualidad sociopolítica argentina.

Sobre sus personajes, Pesky señaló: "Es muy importante estar informados, porque los personajes que yo hago trabajan con la realidad y también toman postura. Como es un trabajo, esto se vuelve rutinario. Pero los mensajes de cariño y de aprecio de la gente es un motor constante. Hace un tiempo me llegó una carta de una persona que estaba privada de su libertad diciéndome que su único momento de alegría era cuando escuchaba mis personajes, eso es muy fuerte".

Fanático del club de La Rivera y del Club Boca Juniors, colores que heredó de su padre, Pesky utilizó una frase de Alejandro Dolina para graficar su pasión: "De las cosas menos importantes, el fútbol es lo más importante. Lo dijo El Negro y lo creo así".