El calvario de Álvaro Navia y Vanina Escudero en Uruguay: él es acusado de "traidor" y ella es repudiada en las redes

Álvaro Navia fue denunciado por su ex socio y amigo Gaspar Valverde por presunta estafa. Mientras Vanina Escudero recibe un fuerte repudio en redes sociales.

El humorista Álvaro Navia fue denunciado en Uruguay por Gaspar Valverde, su ex socio, por supuesta estafa. Karina Vignola, esposa de Valverde, habló con Intrusos, donde reveló los pormenores de la acusación en la Justicia contra el comediante uruguayo que se hizo famoso en Argentina como Waldo por su trabajo en Videomatch durante los años 90. Por este motivo también Vanina Escudero, esposa de Navia, está recibiendo un importante repudio en redes sociales.

Hace un tiempo, Álvaro Navia se contactó con su íntimo amigo Gaspar Valverde para llevar Polémica en el bar a Uruguay con el aval de Gustavo Sofovich, dueño del producto. A fines del 2019, el histórico ciclo creado por Gerardo Sofovich comenzó a emitirse en Canal 10, a donde también llegó La peluquería de Don Mateo, otro clásico formato del fallecido productor. Por culpa de la pandemia, Navia no pudo viajar inmediatamente e hizo gran parte del programa durante el 2020 desde su casa y por Skype.

El humorista recién pudo viajar más avanzado el año y el programa, pero entremedio la emisora oriental decidió dar por terminado el contrato de su socio, Gaspar Valverde. "Tanto Gaspar como Álvaro, los dos tenían una pauta libre que él estando allá no pudo gestionar. Se la gestionó mi marido, y como no pudo por la crisis que había, a veces tenía éxito y a veces no, entonces él le dio la mitad de la plata. Hay recibos y transferencias", explicó Karina Vignola, periodista y esposa de Valverde, en diálogo con Intrusos, donde volvió a tildar a Navia de "traidor".

"Cuando él llegó a Uruguay, se reunió con mi marido y le dijo que no podía hacer nada con el canal. Gaspar, que era su socio porque tienen una sociedad de hecho, le dijo que arreglen las cosas y desapareció. Fuimos a la Justicia y él no se presentó", agregó Vignola, visiblemente molesta con la actitud de quien fuera amigo de su esposo. La periodista también reveló que el programa llegó a Canal 10 gracias a Valverde, ya que él conocía a los gerentes de programación gracias a sus años de trabajo en Uruguay.

Los coletazos de esta situación también llegaron hasta Vanina Escudero, esposa de Álvaro Navia. Es que Escudero se encuentra participando en la versión uruguaya de MasterChef Celebrity y está recibiendo un fuerte repudio a través de las redes sociales. Principalmente por todo lo que pasó entre su marido y Gaspar Valverde, un humorista que lleva más de dos décadas trabajando como humorista en Uruguay. Ante lo denunciado por Vignola, el público se posicionó del lado de Valverde y Vignola.