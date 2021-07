Semana de la dulzura: cuáles son las golosinas preferidas de los argentinos

Desde hoy y hasta el miércoles 7 de julio, se celebra la semana de la dulzura. La Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines destacó las golosinas más vendidas en nuestro país.

Nuevamente, y a causa de la pandemia, el famoso "una golosina por un beso" no regirá por segundo año consecutivo. Pero no importa la situación, la Semana de la dulzura es algo que para el argentino, no puede faltar. Esta reconocida movida marketinera que se lleva a cabo desde el 1 hasta el 7 de julio estará presente como todos los años y hasta podría extenderse durante todo el mes.

La diferencia estará en ese slogan tan particular, ya que se llamará: "Un beso virtual por una golosina real", teniendo en cuenta el presente que estamos atravesando. Puede parecer difícil, pero nada es imposible, en el afán de que la gente regale y pueda seguir generando una importante ganancia. Todas son válidas para regalar e intercambiar, desde los alfajores más famosos hasta los confites, pasando por las marcas que seguramente aumentaron la producción en este último tiempo y, seguramente, esto se verá reflejado en las ventas.

Las golosinas más vendidas en Argentina

Sin dudas, que el alfajor Guaymallén es uno de los más vendidos del mercado. Es más que accesible y además muy consumido en nuestro país, por lo que será probablemente uno de los regalos más comunes a lo largo de esta semana. En sí, los alfajores en general representan casi el 45% de las ventas de este producto que comercializa cerca de 3kg de productos per cápita en un año. También habrá otras opciones, pero eso lo decidirá el comprador y si no elige alfajores, probablemente recaiga en el segundo puesto de los más vendidos: los chocolates. Los hay de distintos tipos y marcas, desde los clásicos hasta los más nuevos, aunque también, pueden ser de los más caros del mercado de los dulces.

En el tercer puesto están los caramelos y confites, de lo mejor y también de los más comunes a la hora de regalarle a una pareja. Más abajo en la lista, están las obleas, turrones, chicles, bombones y barras de chocolate, como algunos de los más vendidos a nivel local. Estos datos, fueron aportados por la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines) ADGYA.

¿Cómo nació la Semana de la dulzura?

La mencionada Asociación, en conjunto con la reconocida empresa Arcor dieron lugar a este evento semanal al que la gente no puede resistirse, en 1989 teniendo como objetivo fomentar el ya mencionado "una golosina por un beso". Y efectivamente, la idea tuvo grandes repercusiones, lo que logró que se mantenga hasta hoy en día ya que comenzaron con un crecimiento del 20% en ventas durante aquellos años.