Urgente: eliminan los cajeros automáticos y cambia la forma de sacar plata del banco

Cuál será el nuevo método para retirar dinero del banco. Cuándo se retirarían los cajeros automáticos y por qué razón saldrían de circulación.

Los cajeros automáticos dejarán de existir tal y como se presentan hoy en día. Es que la forma de sacar plata del banco cambiará drásticamente, buscando facilitar el trámite a los clientes. De hecho, en algunos bancos del país esta modalidad ya esta habilitada.

Gracias a la NFC o Near Field Communication, la tecnología permite que se pueda extraer dinero de una forma diferente a la convencional. Esto brinda un intercambio de datos más seguro ya que no habrá que introducir ninguna tarjeta en el cajero (mediante "contactless").

De acuerdo a la información brinda por La Verdad, el año pactado para intentar cambiar toda la flota de cajeros automáticos es 2030. Dejarían de existir tal y como se conocen, como a su vez saldrían de circulación las tarjetas de débito o crédito en el formato plástico.

Se podrá retirar dinero gracias a los teléfonos celulares que cuenten con NFC, y quienes no posean esta tecnología dependerán de si su tarjeta tiene o no el Near Field Communication.

Cómo usar el nuevo sistema

Para poder disfrutar de esta nueva forma de retirar dinero sin utilizar una tarjeta de débito, los usuarios deben seguir unos simples pasos:

Acercarse a un cajero automático equipado con la tecnología NFC. Abrir la aplicación de pago en el smartphone, que debe tener registrada la tarjeta de débito correspondiente. Seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se desea retirar el dinero. Activar la función NFC en el celular y acercarlo al símbolo de Contactless ubicado en el cajero automático. El cajero detectará la tarjeta a través de la tecnología NFC y se podrá llevar a cabo cualquier operación requerida.

Es importante tener en cuenta que algunas entidades bancarias argentinas no permiten el uso de teléfonos celulares dentro de sus sucursales, por lo que sería necesario adaptar las normativas para implementar plenamente esta tecnología.

Quiénes podrán seguir usando el cajero automático de manera gratuita

El Banco Central informó que seguirá siendo gratuito el uso de la red de cajeros automáticos para los usuarios con cuentas sueldo, jubilaciones y beneficiarios de planes sociales. Al resto de los usuarios, los bancos podrán volverles a cobrar por algunas operaciones a partir de abril, según corresponda en cada caso.

"A partir de esa fecha, sólo los titulares de tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldo, pago de jubilaciones o planes sociales podrán seguir utilizando sin costo alguno cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen", amplió el BCRA.