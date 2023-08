Confirmado: cuándo se anuncia la suma fija y de cuánto es el monto

Cuándo se anuncia la suma fija y de cuánto es el monto a cobrar. Toda la información sobre la suma fija que será anunciada en las próximas horas.

La suma fija es uno de los temas del día. La llegada de esta medida es inminente y muchas personas están aguardando por las palabras del ministro Sergio Massa para oficializarla. En sintonía con ello, en las últimas horas se confirmó cuándo será el anuncio del titular de la cartera de Economía.

Si bien se pensaba que la suma fija podría ser anunciada durante el viernes 25 de agosto, lo cierto es que las próximas horas podrían determinar que el aviso se efectúe durante el fin de semana. La noticia fue confirmada en C5N, donde el equipo del programa Minuto final dio detalles sobre este tema.

"No termino de entender. Recién me dijo Ibáñez, 'Olvidate gordo, hoy no van a estar", lanzó Mauro Federico, haciendo alusión a la información de su compañero Pablo Ibáñez. En ese momento, el panelista datalló las razones por las que la medida saldrá (de acuerdo al zócalo de C5N) el fin de semana: "Están trabajando con los decretos, con cuestiones bastante particulares. Uno de ellos es la suma fija, hace bastante no se da una en Argentina".

"Siempre enfocamos a los gremios que tenían objeciones con ese mecanismo. Pero ocurrió otra cosa: hay muchas actividades en las que una suma fija les puede romper los presupuestos. Entonces se está buscando un formato para que llegue a la mayor cantidad de gente, como se puede adecuar, o que no sea una suma fija genérica para todos. Si vos tenés una suma fija que pretende ser general, y no logra serlo porque los comercios de cercanía no pueden cumplirla, también tenés una dificultad. Entonces están buscando cómo instrumentarla", agregó Pablo Ibáñez.

Cuánto sería el monto de la suma fija

El conductor de El Destape Radio, Roberto Caballero, dio detalles sobre el monto de la suma fija en su programa Caballero de día. "La suma fija sería de 45 mil pesos. Le sumo el potencial, para los sueldos hasta 440.000 pesos. Los que cobren más que eso, no van a cobrar", expresó el periodista.

Alberto Fernández adelantó que habrá aumento de jubilaciones, suma fija, tarjeta Alimentar y AUH

El presidente Alberto Fernández adelantó que el gobierno nacional anunciará hoy aumentos para los "sectores vulnerables y los trabajadores". El jefe de Estado precisó que los aumentos serán de suma fija para los trabajadores, jubilaciones, Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar.

"Hoy Massa va a comenzar a anunciar las medidas que vamos a tomar en favor de los sectores más vulnerables y los que trabajan que han sufrido en desmedro de la devaluación y la inflación. Esto supone una suma fija, corrección en los ingresos de los jubilados, en la Asignación Universal por Hijo y en la Tarjeta Alimentar", afirmó Alberto Fernández desde La Pampa.