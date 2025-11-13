Acciones de Disney caen tras advertencia de posible disputa sobre distribución con YouTube TV

FOTO DE ARCHIVO. Una carroza con personas vestidas como personajes de la película de Walt Disney "Peter Pan" se ve mientras la gente asiste al desfile "Festival de la Fantasía" en el parque temático Walt Disney World Magic Kingdom en Orlando, Florida

GELES, 13 nov (Reuters) -Walt Disney dijo el jueves que se prepara para una lucha potencialmente prolongada con YouTube TV por la distribución de sus cadenas de televisión, preocupando a los inversores sobre las perspectivas de su negocio de televisión ya en declive y empujando sus acciones un 8% a la baja.

La compañía también incumplió las expectativas de ingresos trimestrales, ya que la debilidad de la televisión por cable eclipsó el fuerte crecimiento de los negocios de streaming y parques de la compañía, que impulsaron una utilidad superior a la esperada.

En una conferencia posterior a la presentación de resultados, el director financiero Hugh Johnston dijo a los analistas que Disney ha "construido una cobertura" en sus previsiones asumiendo que las negociaciones podrían prolongarse.

Las cadenas de Disney desaparecieron de YouTube TV -el cuarto mayor proveedor de televisión de pago de Estados Unidos, con unos 10 millones de abonados- el 30 de octubre, en la última disputa por los derechos de transmisión entre la unidad de Alphabet y una gran empresa de medios de comunicación. NBCUniversal también tuvo una disputa similar con YouTube TV este año.

"En última instancia, los perdedores son los usuarios", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight.

Los analistas de Morgan Stanley calculan que una ausencia de 14 días en YouTube TV le costaría a Disney unos 60 millones de dólares en ingresos. Las tensas discusiones ponen de relieve el rápido crecimiento de YouTube TV, así como los ingentes recursos financieros de Google, que le confieren una mayor influencia en las negociaciones con las empresas de medios de comunicación.

RECOMPRA DE ACCIONES Y AUMENTO DEL DIVIDENDO

El gigante de los medios de comunicación y el entretenimiento también desveló planes para aumentar su dividendo en un 50% y duplicar su plan de recompra de acciones para el ejercicio fiscal 2026.

La ganancia ajustada por acción fue de 1,11 dólares en el cuarto trimestre finalizado en septiembre, un 3% menos que un año antes, pero 6 centavos por encima de la estimación promedio de LSEG.

Las utilidades aumentaron en la unidad de parques temáticos de Disney, gracias en parte a la expansión del negocio de cruceros en Estados Unidos y al crecimiento de Disneyland París.

Los beneficios de su negocio de streaming aumentaron un 39%, hasta 352 millones de dólares. Disney dijo que añadió 12,5 millones de suscriptores a Disney+ y Hulu durante el trimestre, alcanzando un total de 196 millones.

El informe de resultados del jueves reflejó un descenso continuo de las cuotas de televisión y los ingresos por publicidad, pero la compañía proyectó confianza en los próximos dos años.

El directorio de la empresa declaró un dividendo de 1,50 dólares por acción, frente a 1 dólar por acción, y duplicó su recompra de acciones hasta 7.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026.

En el trimestre que acaba de finalizar, los ingresos de Disney fueron comparables a los de hace un año, con 22.500 millones de dólares, pero por debajo de los 22.750 millones previstos por los analistas.

Los beneficios de la unidad de televisión tradicional cayeron un 21%, hasta 391 millones de dólares, y los ingresos de ESPN también se redujeron.

Con información de Reuters