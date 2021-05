Diego Ramos contó cómo terminaron las cosas con Ángela Lerena después de su encontronazo en TV Nostra

Diego Ramos rompió el silencio después del tenso encontronazo con Ángela Lerena en TV Nostra cuando, lejos de ponerse de acuerdo, salieron a la luz sus diferencias por el contenido del video que compartió José María Listorti con su esposa. “Ella no es una mujer agresiva ni irrespetuosa, el problema es que discutimos todo al aire”, afirmó el actor relativizando el cruce con su compañera en América TV.

En diálogo con Por si las moscas, el programa radial de Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Diego Ramos aclaró ciertas cuestiones sobre el vínculo con su colega y sobre la forma de hacer humor, sugiriendo que el feminismo frenó caracterizaciones que, aunque no le parezcan, sólo contribuyeron a la construcción de estereotipos.

“Me parece que todo se lleva al extremo, hay cosas que con humor se hablan y nosotros mismos en el programa caracterizamos y ponemos en ridículo ciertas cuestiones, sino no se puede hacer nada", inició Ramos y aseguró que las cosas con su par en TV Nostra, el envío conducido por Jorge Rial, no terminaron mal. “Ella no es una mujer agresiva ni irrespetuosa, el problema es que discutimos todo al aire", lamentó.

"El día anterior, charlamos sobre el video de Maxi López tirándole un huevazo a la mujer, y le dije ‘ay no lo había visto’ y me dijo ‘viste, hasta a vos te molestó’. Y yo le pregunté ‘¿por qué hasta a mí?’, ¿porque yo soy misógino? ¿Por qué tolero la violencia? Ella ahí se desdijo y me reconoció que no era eso lo que quería decir”, explicó y agregó: “pero acá nadie le faltó el respeto a nadie, y nos fuimos muy bien uno con el otro”.

El tenso cruce entre Diego Ramos y Ángela Lerena

Este miércoles en TV Nostra Ángela Lerena y Diego Ramos protagonizaron un incómodo momento en vivo cuando discutieron acerca del video que José María Listorti y su esposa, Mónica González, subieron a sus redes haciendo una parodia sobre que él encendía la licuadora cada vez que ella intentaba hablar para no escucharla. "Para salir del estereotipo de que la mujer es una rompe los quinotos con el tema del colegio, como si fuera un problema solo de la mujer, y el hombre pone la licuadora para no escucharla, recurren al cliché de que la mujer no quiere escuchar a su marido hablar de fútbol. Está bien, no es para cancelar a nadie, pero a ver si logramos salir de los estereotipos porque hay gente que se siente dolida", denunció Lerena.

Sin embargo, el actor, por el contrario, observó: “Entiendo tu postura y tu mirada, pero entiendo también que ciertos estereotipos, cierto aborde irónico y satírico de las cosas funciona para exponer situaciones que estamos viviendo”. Pero Ángela le contestó: “Una cosa es que cuestiones el cliché y otra que lo reproduzcas acríticamente y de esa manera estás enseñando a más personas el mismo cliché”.