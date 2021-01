La insólita reacción de Diego Poggi a contra quienes lo acosan por homosexual

El periodista escribió un polémico descargo a su triste publicación inicial.

El periodista Diego Poggi decidió compartir con sus seguidores de Twitter la cruel reacción de su papá cuando le compartió la noticia de que es homosexual y está en pareja. Tras los miles de comentarios de apoyo que recibió ante la reacción de su progenitor, Poggi hizo un polémico y violento descargo dirigido a quienes lo acosan por su orientación sexual. "Ser puto no es una enfermedad mental, ser K si", disparó.

"Es increíble. Los únicos mensajes de odio que recibí son de pibes Kirchneristas que se identifican con el colectivo LGBT+. Ser puto no es una enfermedad mental, ser K si", tuiteó, de manera inesperada y calentando las redes sociales. Para sumar polémica, agregó: "Y para que se queden tranquilEs no soy Macrista. Que no me banque el Kirchnerismo no me hace macrista automáticamente. Macri fue uno de los peores presidentes que tuvimos, pero lo K son CHORROS y PSICÓPATAS y disfrutan que la gente sea pobre".

Las reacciones a sus comentarios fueron repudiadas por la mayoría de los tuiteros, que le señalaron sus contradicciones de discurso. "Ser kirchnerista no es una enfermedad pero ser puto y detestar un Gobierno que te llenó de derechos como ser humano es preocupante" y "Qué boludo dañino que sos Poggi. Venís a comentar un drama personal y después tratás a gente de enferma mental" fueron algunos de los mensajes más contundentes.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él", escribió Poggi y mostró la captura de pantalla que dejaba en evidencia la homofobia por parte de su padre. "Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvídate de que tenes papá", fue la respuesta por parte de su papá. Irónico, Poggi afirmó: "Que tipo agradable".

La publicación del periodista se llenó de mensajes repudiando la actitud por parte de su padre y Poggi comenzó a hacer un descargo sobre lo que significó para él la tensa situación. "Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!", empezó diciendo el periodista. Luego, remarcó que quiso reflejar que, lamentablemente, aún existen personas que no pueden aceptar las relaciones que no son heterosexuales, pero reconoció que es importante "ser lo que quieran ser": "Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único q importa es ser lo que quieran ser".