Cuánta plata en dólares se disputan los herederos de Maradona

Hay dos temas fundamentales que giran en torno a la muerte de Diego Armando Maradona: la causa que investiga su deceso y el patrimonio que el astro les legó sus herederos. Sobre el segundo, Mario Baudry, abogado de Diego Fernando y pareja de su madre Verónica Ojeda, habló tanto de las dificultades que afrentan para rastrear todas las propiedades y objetos como de la cifra que ya está confirmada: "Hasta ahora se habla de 6 millones de dólares entre todas las cuentas", aseguró el legista.

La herencia que dejó el mejor jugador de todos los tiempos es motivo de disputa entre sus sucesores. Acusaciones, denuncias y reclamos de todo tipo son una constante de las últimas semanas. Uno de los involucrados que más aparece en los medios es Mario Baudry, en calidad de representante del menor de los herederos de Maradona.

En Informados de todo, por América TV, el abogado confirmó que el Diez le había dicho cuánta plata tenía, pero que al tratarse de un audio privado no tenía la libertad de mostrarlo. También aseguró que distintos amigos de Maradona cuentan que el Diez les dijo el monto de su fortuna, que estaría bastante lejos de la cifra que adelantó Baudry.

El conductor Horacio Cabak le repreguntó si esa plata la tenía efectivamente o era lo que pensaba Maradona que tenía. En ese momento, Baudry apuntó contra Morla, el último apoderado del astro: “Si escuchás los audios de Morla, él decía que Diego era millonario, que iba a dejar muy bien parados a sus hijos, que había hoteles, fábricas de pastas y que le iba a quedar a cada uno de millones de dólares”.

Para sorpresa de todo el panel, Baudry reveló que entre todas las cuentas había seis millones de dólares. Uno de los más sorprendidos fue el periodista Diego Esteves, que aseguró que estaba probado que cuando Morla se hizo cargo del negocio Maradona la fortuna ascendía a 10 millones de dólares. "Siempre insistió con la idea de que él triplicó la fortuna", agregó el periodista.

Para cerrar, Baudry concluyó: “Diego ganó mucha plata; el problema es que no la tiene Diego. Los resúmenes de gasto no se presentaron así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. En la Justicia no hay nada”. Además de la difícil tarea a la que se enfrenta la Justicia de dimensionar el alcance del patrimonio, luego queda un desafío aún más complejo, que es el de repartir los bienes.