Fuerte mensaje de la hija del Diez.

En las últimas horas, Gianinna Maradona compartió un mensaje contundente contra el periodismo. Y lo hizo replicando las palabras que alguna vez dijo su padre, Diego Armando Maradona. Mediante un video, y haciéndolo público en Twitter, la hija del "Diez" sólo se limitó a adherir a las frases del fallecido astro argentino sentenciando: "No más preguntas, señor juez".

La grabación muestra a Diego Maradona cuestionando a la prensa, asegurando que hay periodistas "malos" y que él sólo se debía a su familia y no a los reclamos periodísticos buscando su testimonio en diferentes ocasiones: "Estamos molestando, y ya cuando el periodismo molesta no existe el periodismo. No voy a hablar querida, no voy a hablar".

"Si ustedes los periodistas tienen derecho de decir que hay periodistas malos, nosotros tenemos el derecho de decir que hay periodistas malos. Por más que digan que yo soy público, yo no me debo a nadie. Solo a mi familia. Yo soy popular, no soy público", se lo oyó decir a Diego Maradona, quien históricamente ha tenido diversos cruces con diferentes periodistas. En tanto, su hija Gianinna aseguró estar de acuerdo con todo lo manifestado por "Pelusa".

El macabro mensaje que deja al descubierto a los médicos de Maradona

El fallecimiento de Diego Armando Maradona ocurrió el día 25 de noviembre de 2020. Sin embargo, a casi tres meses de su deceso, nuevos audios y mensajes que van apareciendo en escena perjudican aún más la imagen de los médicos que estaban a su disposición. En las últimas horas, un macabro mensaje del psicólogo Carlos Díaz a un asistente dejó en evidencia la labor, cuanto menos, cuestionable por parte del staff profesional: "Quiero zafar del allanamiento, ya limpié todo".

Justamente, Carlos Díaz es el protagonista de estos mensajes que fueron filtrados y que generan aún más controversia dentro del cuerpo médico que fue encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque. Dialogando con su colega Agustina Cosachov (la psiquiatra de Diego), este señor le envió palabras que podrían evidenciar un mal procedimiento para cuidar la salud del difunto astro argentino: "O perdemos la matrícula y vamos en cana, o somos semidioses".

Siguiendo con las palabras de Díaz, cabe destacar que el martes 17 de noviembre fue éste quien se manifestó hacia Leopoldo Luque para sugerirle el ocultamiento de una situación vivida el domingo anterior. "Lo vi temblando, pero mantengámoslo en secreto", sugirió el psicólogo, haciendo mención a la omisión de datos brindados a las hijas y allegados de Diego Maradona.