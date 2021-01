La ex esposa del Diez se mostró a corazón abierto.

Tras ganar MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe se manifestó sobre la muerte de Diego Maradona y reveló cómo fue el momento en que se enteró de su deceso. Ella fue la esposa del "Diez" desde 1989 hasta 2003 y luego continuaron teniendo un vínculo estrecho durante varios años más.

Rompiendo el silencio, la empresaria recordó el lugar en el que estaba cuando esta trágica noticia llegó a sus oídos: "Estaba en la peluquería, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianni".

En cuanto a su regreso a MasterChef Celebrity tras la muerte de "Pelusa", la ex esposa del difunto astro argentino reveló detalles previos a su ingreso a la cocina. "Antes de entrar al piso pedí ver a Santiago y al jurado, y no cuando se abriera la puerta del piso, sino poderlos ver antes como había visto a mis compañeros", expresó.

Por otro lado, Claudia agregó: "Eso me hizo relajar, lloré lo que tenia que llorar y cuando entré con mis compañeros ya era otra cosa, ya era distinto. Sentí que ese era mi lugar y no lo quería dejar". Tras ganar la competencia, Villafañe le dedicó el triunfo a sus seres queridos, familiares y personas de su círculo íntimo que no estuvieron presentes. Entre ellas, mencionó al "padre de sus hijas": de este modo, Diego Maradona también formó parte de sus emotivos recuerdos.

Gianinna Maradona cruzó a Luis Ventura con una frase maradoneana

Gianinna Maradona no está a gusto con diversas informaciones que difunden o afirman sobre su padre y tras la muerte del mismo. De hecho, Luis Ventura es uno de los apuntados por la hija menor del matrimonio con Claudia Villafañe. Sin ir más lejos, en las últimas horas, ella decidió cruzar al periodista con una de las frases más utilizadas por Pelusa: "La tenés adentro".

Manifestándose a través de Instagram y utilizando la frase "la tenés adentro" para acompañar un video en el cual Beto Casella se cruzó con Luis Ventura en 2014, Gianinna Maradona también tildó al ex Intrusos como un "alcahuete" y enalteció al conductor de Bendita.



¿Cuál fue el motivo que desencadenó este cruce mediático entre Casella y Ventura? Todo comenzó en Bendita luego de un informe sobre las acusaciones que indicaban que el polémico periodista de chimentos era padre del bebe que dio a luz la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi. Por su parte, Ventura liquidó a Beto en Twitter y luego tuvieron un careo picante al aire.