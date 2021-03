La muerte de Diego Armando Maradona ha significado un duro golpe para millones de personas de todo el mundo. Pese a que pasaron poco más de tres meses de su fallecimiento, a mucha gente todavía le cuesta asimilarlo. Pero sobre todo a la gente que estuvo muy cerca del crack: Cristina Sinagra, ex pareja de Pelusa, con quien tuvo a Diego Maradona Jr. La italiana brindó un crudo relato de su situación personal y dio que hablar en los medios de todo el planeta.

En una entrevista que le concedió a Intrusos, Sinagra contó que está pasando por un mal momento de salud, aunque no quiso dar demasiados detalles al respecto: "En este momento no estoy bien a nivel psicológico, estoy muy abatida y muy triste, pero prefiero no hablar de eso". Y señaló que lo ocurrido con la muerte de Maradona será revelado por la Justicia: "Te puedo garantizar que la verdad saldrá a la luz".

Asimismo, la mujer que mantuvo una relación con Diego; mientras este estaba casado con Claudia Villafañe, explicó cómo está tansitando el duelo su hijo Diego Maradona Jr: "Mi hijo está sufriendo muchísimo. Es un hijo excepcional, que está sufriendo muchísimo. Él sufre porque no puede viajar ya que en este momento está todo cerrado".

En tanto, y consciente de que todavía Diego Jr. no pudo asistir al entierro del mejor futbolista de todos los tiempos, Sinagra indicó cuál es el mayor anhelo que tiene: "Quiere visitar la tumba de su padre. Hay tanta injusticia... pero pienso que en la vida todo a su tiempo. Ya verán quién es realmente Diego, mi hijo".

Cuál fue el mensaje de Diego Maradona Jr. tras la muerte de su padre:

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Diego Maradona Jr. escribió: “Papá, capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro. Esperame y cuando llegue mi hora vení a buscarme, porque siempre te quise al lado mío, porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada. Buen viaje 10 de mi corazón. Te amo”.

Cuál fue el mensaje que Cristina Sinagra escribió tras la muerte de Diego Maradona:

Por medio de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Cristina Sinagra se mostró agradecida por el tiempo compartido y manifestó: "Tú para mí nunca te irás, te amaremos por siempre y tú lo sabes te extrañaremos mucho”.