Escandalosas palabras de la profesional contra la ex pareja del Diez.

En las últimas horas, y mediante el programa Intrusos, el periodista Rodrigo Lussich leyó los chats provenientes de escandalosos audios de Agustina Cosachov contra Verónica Ojeda. Quien supo ser la psiquiatra de Diego Maradona disparó contra su ex pareja de una forma insólita y racista.

“¿Qué hacés, Charly? Aparentemente Verónica está presionando. Entendió que tenía un principio de Alzheimer y trastorno bipolar, entonces se preocupó. Cuanta menos información le demos a Verónica, mejor. Quedó asustada y por eso hizo quilombo. Dijo que quería llamar al equipo de Avril”, comenzó diciendo Cosachov, según las palabras de Lussich al aire de América TV.

Por otra parte, la integrante del staff médico que acompañó al "Diez" en sus últimos días con vida insistió en no brindarle información a sus familiares a menos que consulten el estado del astro: “Me parece que es prudente y precavido que como estrategia nos pongamos de acuerdo con las cosas que vamos a decir porque si no quedamos como que uno dice una cosa y otro dice otra. Vayamos por la misma línea. No digamos diagnóstico a la familia, excepto que pregunten. Poca información a Verónica Ojeda que es una quilombera”

“Yo, posta, estoy contenta con cómo venimos. Esta mina es una negra villera”, exclamó Cosachov, refiriéndose a Verónica Ojeda de una forma despectiva y racista. En este sentido, Lussich comentó: "Acá se entiende el ensañamiento de Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, con el equipo médico de Luque, Cosachov y Díaz. Ya cuando estaba vivo Maradona la raleaban y no querían pasarle información porque sentían que ella presionaba”

La indignación de Adrián Pallares con el accionar de los médicos de Maradona

Atento a los chats que su compañero Rodrigo Lussich difundió, Adrián Pallares no pudo ocultar su malestar contra quienes manipularon la información sanitaria de Diego Maradona en sus últimos días con vida: "Es muy fuerte esto porque aquí se ve exactamente la influencia que tenían los familiares en el equipo médico y de que manera ellos elegían a quiénes le daban y le filtraban información de acuerdo a cómo los tenían catalogados”.

“Es muy contundente que vos tengas un equipo de médicos que cobra una fortuna todos ellos y me consta, porque aparte cobran por la obra social y aparte de manera privada. Que digan ‘pasémosle la información menos posible a la familia'. A mí puteame y decime lo que quieras, pero a mí dame la información que tenés que darme de mi viejo", sentenció el conductor de Intrusos.