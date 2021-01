Servicio Técnico de Heladeras y Aire Acondicionado, Reparación Artefactos a Gas. 25 años en el rubro

ROSARIO (Araoz 1452) Blvr Rondeao al 2500

♦Reparación de Heladeras (todos los tipos y marcas). Cambio de burletes y puntera inferior de la puerta de la heladera, compresor, termostato y carga de gas. Si la placa electrónica se dañó, es muy cara o ya no se fabrica no se desmoralice, le solucionaremos el problema y seguirá usando su No Frost ¡Contáctenos! ♦Aire Acondicionado (instalación y reparación). Perdida de agua en split, problemas de placa, sensores, aislación, gas, control remoto, arranque y mantenimiento. Tenga cuidado con los gases sustitutos, pueden romper su split quedando inutilizado ¡contáctenos! ♦Control y reparación de artefactos a gas. Calefones, termotanques, cocinas y calefactores; no enciende, no levanta la llama, no queda el horno, la bisagra se rompió, el calefactor se apaga, la hornalla tapada, siento olor a gas, la llama no es azul, me dijeron que "puede ser el diafragma", sale poca agua y el calefón no levanta la llama. No se desespere, son problemas conocidos ¡consúltenos! Atendemos en Rosario y alrededores. Desde ya agradecidos y si comparte con amigos mas aun. Saludos Atte Enrique Gil.