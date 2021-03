El perito Diego Lagomarsino, procesado en el marco de la causa que investiga la muerte Alberto Nisman, reveló que en su WhatsApp tiene stickers que refieren al fiscal. "Me gusta el humor negro", confesó.

En un extraño momento radial, Lagomarsino fue llamado al aire en Todo Pasa, el nuevo programa de Matías Martin y Clemente Cancela en Urbana Play. El informático contó que es oyente del ciclo radial y habló de todo con los periodistas. No sólo se refirió a detalles que tienen que ver con la causa y su situación actual, sino que también lanzó algunas declaraciones inesperadas.

"Tengo una quizás un poco desubicada ¿Te mandaron alguna vez un sticker de Nisman?", le preguntó Clemente Cancela sobre el final de la conversación. Y la respuesta no tardó en llegar: "Sí. A mí me gusta mucho el humor negro. Incluso cuando me lo aplican a mí".

"¿Ese sticker lo tenés?", remarcó Clemente apoyado por Matías Martin, quien también señaló que tiene "un" sticker. "Sí, hay un montón, un montón", confesó. Asimismo, recordó que a partir de la salida del documental de Netflix sobre el caso de Nisman, él también se convirtió en meme.

En ese sentido, también indicó que "siempre" celebra el humor. Y relató una escena que le ocurre a veces: "Estar en una reunión y que uno me diga: 'Voy al baño, vos quedate acá'".

"En otra vida lo voy a cagar a piñas"

Durante la entrevista, Lagomarsino también se refirió al momento en el que le entregó su arma a Nisman, con la que finalmente se suicido. En ese sentido, Cancela le consultó si pensaba por qué el fiscal lo había dejado comprometido en su muerte y el perito informático no se guardó nada.

"Alberto se suicidó, no hay ninguna duda. Habría que ver el por qué pasó. Si no pensó en sus hijas, imaginate si va a pensar en mí, que no soy nadie. Llegado a ese extremo de la vida de una persona... y yo personalmente lo perdoné". comenzó.

Pero luego disparó: "Que algún día me voy a cruzar con él en otra vida y lo voy a cagar a piñas, sin ninguna duda. Pero no por lo que me hizo vivir a mí, sino por lo que le hace vivir a mis hijos"

"En mi casa todos hablan de Nisman, todos escuchan. Nisman es uno más en mi casa. Yo no puedo hacerlo ajeno a Alberto de mi vida, porque está todo el tiempo. Estoy todo el tiempo viendo cómo demostramos lo que realmente pasó", concluyó