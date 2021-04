Detalles sobre The Maradona Opus en Intrusos en el Espectáculo

Incluso después, o más, de su fallecimiento, Diego Armando Maradona sigue siendo noticia. Esta vez se trata de la última entrevista que dio en vida y que en Intrusos en el Espectáculo compartió a través de un libro editado recientemente que revela datos sobre el astro del fútbol hasta ahora desconocidos, incluso sobre cómo el diez avizoraba su partida.

En Intrusos sacaron a la luz algunos de los fragmentos de The Maradona Opus, una obra recién salida a la venta en la que el campeón del '86 reflexionó sobre su vida y en un párrafo especial habló de su muerte. El periodista que trabajó en el volumen que contiene fotos de su infancia, de su etapa de madurez futbolística y una entrevista en la que el mito se sinceró semanas antes de morir, le preguntó al Diez qué quería que dijera su epitafio o con qué frase le gustaría que lo recuerden en su lápida.

“¿En mi lápida? Todavía no, espero que no, por mucho tiempo”, fue la respuesta que Diego dio, entre risas, ante la consulta del escritor y que reprodujeron en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. También el exfutbolista en su libro, que es una edición de lujo ya que sale en solamente 1010 copias que fueron firmadas por el propio Diego, se refiere a lo que lo haría "más feliz".

Cuando le preguntan si habría alguna cosa que le pudiera hacer más feliz que aquel gol tramposo, aquella “mano de Dios” que clasificó a Argentina en los cuartos de final contra Inglaterra, en 1986, no lo duda: “Un beso de mi hija. No hay nada que me haga más feliz que eso. Ya no encuentro la felicidad en el campo, porque no tengo piernas y estoy demasiado obeso, así que ahora busco contentamiento espiritual, y lo consigo, con un beso de Dalma y Giannina”.

“Si hay algo de lo que me arrepiento en la vida, es de no haber experimentado con mis hijas lo que debí experimentar con ellas por culpa de mi enfermedad”, aseveró Maradona en ese reportaje en torno a los problemas que desencadenó en su vida personal su adicción. “Pero gracias al Señor ese momento ya ha llegado y hoy puedo disfrutar de mi tiempo con ellas”, señaló, marcando la buena relación que tenía, por aquel entonces, con Dalma, Gianinna y Jana Maradona.