Lo dicen los mejores maquilladores: "Si te gusta delinearte los ojos y tienes ojeras, aplica esto para abrir la mirada".

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más habituales y pueden aparecer por distintos motivos, desde factores genéticos y hereditarios hasta la falta de descanso, el paso del tiempo o la exposición solar. Aunque existen correctores y tratamientos específicos para disimularlas, el maquillaje también ofrece pequeños trucos para restarles protagonismo sin necesidad de modificar toda la rutina.

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Si te gusta delinearte los ojos, hay un consejo profesional que puede cambiar el resultado. La maquilladora Andrea Claire explicó en una entrevista con la publicación estadounidense SheFinds: "Si te gusta delinearte los ojos y tienes ojeras, aplica un lápiz nude en la línea de agua inferior". Según la experta, este gesto ayuda a "abrir e iluminar los ojos", sin sumar oscuridad en una zona donde buscamos justamente aportar claridad.

Cómo delinearse los ojos para no achicar la mirada, según maquilladores.

Por qué los maquilladores recomiendan el lápiz nude

El secreto está en el efecto óptico que produce este tono. A diferencia del delineador negro, que aporta profundidad y definición, el nude se integra con el color natural de la piel y genera una apariencia más luminosa. De esta manera, la mirada parece más abierta y las ojeras pierden protagonismo. Es importante tener en cuenta que el lápiz claro no reemplaza al corrector ni elimina la pigmentación de las ojeras sino que su función es complementar el maquillaje y conseguir que el contorno de los ojos se vea más despejado.

La maquilladora española Bárbara Martos también recurre a este recurso. En un video publicado en su perfil de Instagram, mostró cómo utiliza un lápiz de doble punta, con un extremo nude y otro marrón oscuro. Primero aplica el tono claro en la línea de agua y después utiliza el marrón para delinear los ojos por arriba y por abajo. El resultado combina luminosidad en el interior del ojo con definición alrededor de las pestañas.

Beige o blanco: qué tono elegir para iluminar los ojos

Aunque el lápiz blanco también se utiliza para agrandar visualmente los ojos, los maquilladores suelen preferir el beige o nude cuando buscan un acabado más natural. La maquilladora Susana Marín explicó en una entrevista con El Español que el blanco "abre la mirada y hace el ojo más grande". Sin embargo, David Francés también señaló al mismo medio las ventajas de los tonos beige para ampliar visualmente el ojo, especialmente en personas con párpados encapotados.

Cómo delinearse los ojos para no achicar la mirada, según maquilladores.

Cómo aplicar el lápiz nude para disimular las ojeras

Para incorporar este truco al maquillaje de todos los días, conviene seguir algunas recomendaciones. Primero, aplicar el lápiz nude en la línea de agua inferior, que es la zona donde aporta mayor luminosidad. Segundo, reservar el delineador oscuro para arriba para conseguir definición sin sumar profundidad en el párpado inferior.

Además, se aconseja combinar ambos tonos; podés utilizar marrón o negro en las pestañas superiores para intensificar la mirada. Por último, es ideal elegir un beige similar a tu piel, ya que le permitirá conseguir un efecto más natural que el blanco puro.