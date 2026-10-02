Lo dicen los mejores maquilladores: "El 90% de las mujeres de 50 se equivocan al maquillar los ojos y hacen que se vean más pequeños".

A partir de los 50 años, el maquillaje se puede convertir en un gran aliado para resaltar la mirada, pero también hay ciertas técnicas o productos que pueden producir el efecto contrario. Una sombra demasiado intensa, un delineado grueso o un lápiz negro aplicado en ciertos lugares pueden hacer que los ojos parezcan más chiquitos, hundidos o caídos.

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Según datos recopilados por El Sol Revista en una información de Nutritienda, el 90% de las mujeres españolas reconoce no saber exactamente cómo maquillarse los ojos. En este contexto, varios maquilladores coinciden en señalar que muchas mujeres repiten estos errores sin darse cuenta. Según los expertos, algunos de los hábitos más habituales pueden terminar cerrando visualmente la mirada. Por esta razón, recomiendan conocer los trucos de maquillaje adecuados para conseguir una mirada bien rejuvenecida.

Cómo maquillar los ojos a los +50 para abrir la mirada, según expertos.

El exceso de maquillaje puede jugar en contra

Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es la cantidad de producto que aplicás sobre los ojos. Cuando el párpado tiene menos espacio visible, especialmente si está encapotado, acumular varias capas de sombra, lápiz y eyeliner puede hacer que la mirada pierda amplitud.

"Muchas mujeres pecan de exceso de sombras de ojos, lápiz negro y eyeliner", explica Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior, en una nota para Vogue España. Esto no significa que después de los 50 haya que renunciar a los maquillajes intensos sino que la diferencia está en la forma de distribuirlos. En lugar de cubrir todo el párpado con tonos oscuros, los profesionales recomiendan reservar la mayor intensidad para determinadas zonas y acompañarla con colores de transición más suaves.

La sombra oscura no está prohibida después de los 50

Si te gustan los tonos marrones, grises o incluso negros, no hace falta eliminarlos de tu paleta. El problema aparece cuando la sombra más oscura ocupa todo el párpado móvil y termina creando una sensación de ojo más profundo. "No recomiendo usar sombras oscuras en todo el párpado móvil, porque hace que los ojos se vean más pequeños y hundidos", explica David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, en S Moda.

Una alternativa consiste en comenzar con un tono medio para crear una transición y reservar el color más intenso para el centro y la zona exterior del ojo. La maquilladora María Sánchez Marín, en declaraciones recogidas por La Vanguardia, propone trabajar el oscuro "del centro hacia el exterior", llevando la intensidad ligeramente hacia arriba. De esta manera, la sombra acompaña la forma natural del ojo y genera un efecto visual más elevado, en lugar de concentrar todo el peso del maquillaje sobre el párpado.

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El lápiz negro en la línea de agua puede cerrar la mirada

Otro de los errores más frecuentes aparece al maquillar la línea de agua inferior. Si acostumbrás a pasar un lápiz negro de extremo a extremo, probablemente estés consiguiendo una mirada más intensa, pero también más cerrada. Sánchez Marín advierte que con esta técnica algunas mujeres solo consiguen cerrar más el ojo, y que para conseguir un resultado más ligero, se puede optar por un lápiz marrón y aplicarlo desde el centro hacia el exterior, dejando libre la zona del lagrimal, para un resultado más suave.

El difuminado también hace la diferencia

Una sombra oscura con bordes muy marcados puede pesar sobre la mirada, mientras que una transición bien difuminada permite integrar los diferentes tonos. Para Deibis, la falta de difuminado es "otro error común" en mujeres maduras. Por eso, después de aplicar las sombras, conviene trabajar los bordes con un pincel hasta conseguir que no haya cortes demasiado evidentes entre un color y otro. La clave está en llevar el difuminado ligeramente hacia arriba y hacia el exterior, especialmente cuando buscás compensar visualmente una mirada descendente.