Lo dicen expertas en pilates: "Cuanto más fuertes sean tus glúteos, más fácil te resultará caminar, subir escaleras, levantarte de la silla o salir de la cama".

Fortalecer los glúteos no solo es importante para mejorar la fuerza y la estabilidad, sino también para realizar con mayor facilidad actividades cotidianas. Caminar, subir escaleras o levantarse de una silla son movimientos que requieren la participación de distintos grupos musculares y que pueden beneficiarse de una rutina de ejercicios adaptada a cada persona.

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Entre las opciones para trabajar esta zona del cuerpo se encuentra el puente de glúteos, un ejercicio de bajo impacto que se puede hacer en casa, sin necesidad de equipamiento. Según dijo la instructora de pilates y fisioterapeuta María Plaza Carrasco en CLARA, practicarlo ayuda a mejorar el movimiento funcional y facilita acciones habituales del día a día.

El mejor ejercicio para trabajar glúteos, según expertas en pilates.

Puente de glúteos: el ejercicio de pilates que ayuda en la vida cotidiana

Aunque parece un movimiento sencillo, el puente de glúteos implica mucho más que trabajar esta zona. También activa otros músculos y contribuye a desarrollar fuerza y estabilidad sin someter al cuerpo a grandes cargas. "Es un ejercicio funcional, básico, sencillo de hacer y que implica grupos musculares importantes que a todas nos interesa trabajar", explica María Plaza Carrasco. La especialista destaca que uno de sus principales beneficios es la transferencia a los movimientos cotidianos, como levantarse de una silla o subir escaleras.

En la misma línea, Rebecca Justen, doctora en fisioterapia, señala: "Cuanto más fuertes sean tus glúteos, más fácil te resultará caminar, subir escaleras, levantarte de la silla o salir de la cama". Por su parte, la instructora de pilates Rachel Lennon apunta que este ejercicio también favorece la movilidad de la columna vertebral y ayuda a fortalecer el tronco.

Cómo hacer el puente de glúteos paso a paso

Para realizar el ejercicio correctamente, acostate boca arriba sobre una esterilla, flexioná las rodillas y apoyá los pies en el suelo, separados aproximadamente a la anchura de la pelvis. Dejá los brazos a ambos lados del cuerpo y mantené la espalda en una posición cómoda. Desde ahí, activá el abdomen y elevá la pelvis lentamente, presionando los talones contra el suelo hasta formar una línea recta entre los hombros y las rodillas. Mantené la posición durante uno o dos segundos, con los glúteos contraídos, y después bajá de forma controlada.

La técnica es fundamental para aprovechar sus beneficios. María Plaza Carrasco recomienda mantener alineados los tobillos, las rodillas y las caderas. También es importante evitar arquear la zona lumbar, dejar que las rodillas se desplacen hacia dentro o hacia fuera y bajar de golpe. Durante todo el movimiento, procurá mantener el abdomen activo y no acumular tensión en el cuello.

Variantes para aumentar la intensidad

Una vez que domines la técnica, podés adaptar el puente de glúteos para aumentar la dificultad. Una alternativa es incorporar una banda elástica o una carga adicional, siempre que puedas mantener una ejecución correcta. Otra posibilidad es realizar el ejercicio con una sola pierna, una variante que exige más estabilidad y control. "Es un ejercicio ideal para empezar sin mucho riesgo y que nos permite progresar de forma sencilla al añadir peso o introducir variables como el hacerlo a una sola pierna", explica Plaza Carrasco.

Qué beneficios aporta practicar pilates con regularidad

Además de fortalecer los glúteos, practicar pilates de manera constante puede contribuir a mejorar la postura, trabajar la musculatura profunda del abdomen, ganar flexibilidad y desarrollar el equilibrio. Los resultados dependen de la frecuencia de entrenamiento, la condición física y la constancia. Por eso, lo importante es adaptar los ejercicios al nivel de cada persona y progresar de manera gradual.