Día del pelirrojo: una famosa marca de hamburguesas ofrece 2x1en el combo más pedido a todos los colorados, sin importar si usan peluca o están teñidos.

Si hay que elegir una pelirroja reconocible en cualquier parte del mundo, la del logo de Wendy's es una de las primeras que aparece. La marca nació en 1969 de la mano de Dave Thomas, que bautizó su cadena de hamburgueserías con el apodo de su hija Melinda Lou, a quien de chica le costaba pronunciar las erres y las eles y terminó llamándose Wendy.

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Para el logo, Thomas le pidió que se hiciera dos trenzas y le tomó varias fotos que después se convirtieron en el dibujo pelirrojo, pecoso y sonriente que hoy identifica a la marca en todo el mundo.

La iniciativa de Wendy's para todos los pelirrojos

Este lunes 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Pelirrojo, una fecha que pone el foco en un rasgo genético poco frecuente: la mutación del gen MC1R, presente en apenas entre el 1,5% y el 2% de la población mundial, es la que determina el cabello rojo.

Alcanza con ser pelirrojo o pelirroja, con tener el pelo teñido de rojo o con animarse a usar una peluca del mismo color, para acceder a un 2x1 en el combo Son of Baconator, la hamburguesa más pedida de la marca, en cualquier local de Wendy's del país.

El Día Mundial del Pelirrojo nació en los Países Bajos y se celebra en distintas ciudades del mundo. Para heredar el gen recesivo hace falta recibir una copia defectuosa de cada padre, algo que ocurre con mayor frecuencia en países como Irlanda y Escocia, donde el cabello rojo natural ronda el 10% de la población.

Día del pelirrojo: una famosa marca de hamburguesas ofrece 2x1en el combo más pedido a todos los colorados, sin importar si usan peluca o están teñidos.

En Argentina el rasgo es bastante más escaso, lo que también explica por qué buena parte de quienes se suman a la fecha lo hacen con tintura o peluca. "Elegimos este 7 de septiembre para abrirle la puerta a todo el mundo, seas pelirrojo de nacimiento, te guste teñirte el pelo de rojo o vengas con una peluca bien puesta. La idea es que ese día cualquiera pueda sentirse parte y disfrutar de un combo Son of Baconator con nosotros, con la promo 2x1 como excusa para que se acerquen a probarlo", comentó Leandro Di Gregorio, Gerente de Marketing de Wendy's Argentina.

Con esta acción, Wendy's vuelve a apostar a fechas que generan interés y diversión entre sus clientes, como una excusa más para acercarse a probar sus hamburguesas.