Cada 24 de noviembre se celebra el Día Nacional del Vino Argentino y es la excusa perfecta para disfrutar de una copa durante la semana. En Buenos Aires hay muchísimos restaurantes que invitan a recorrer regiones y probar diferentes cepas y cavas, pero hay 13 sitios que se destacan por tener las mejores etiquetas.

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Los mejores 13 restaurantes de CABA y GBA para probar vinos de todas las regiones

Ítalo Ristorante

La carta de vinos de Ítalo Ristorante incluye etiquetas argentinas de distintas regiones vitivinícolas, con ejemplares de Mendoza y la Patagonia, además de una selección de vinos internacionales, por ejemplo, italianos. Entre las opciones nacionales se encuentran Lagunar Gewürztraminer, de Otronia, en Chubut; Barda Pinot Noir, de Chacra, en Río Negro; Appellation Malbec, de Catena Zapata, en Gualtallary, y Saint Felicien Bonarda, de Mendoza.

La propuesta abarca blancos, rosados, naranjos y tintos de diferentes estilos. Además, el restaurante cuenta con un sistema Coravin, que permite servir vinos de alta gama por copa sin descorchar la botella, con etiquetas como Barda Pinot Noir, Lagunar Gewürztraminer y Lost by Siesta Malbec.

Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

El imperfecto

En El Imperfecto, la carta de vinos es una invitación a descubrir etiquetas de las bodegas del norte argentino con ejemplares de Salta y Jujuy, provenientes de zonas como Cafayate, Cachi, Molinos, Tolombón, Maimará y la Quebrada de Humahuaca, de bodegas como Humanao, Fernando Dupont, Cafa Wines, Estancia Los Cardones y Kindgard, entre otras.

Hay Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Torrontés, pero también variedades menos habituales como Garnacha y Criollas. Una propuesta para salir de las etiquetas más conocidas, probar nuevos sabores y acercarse a la diversidad de los vinos de altura.

Dirección: Gascón 1417, Palermo

Brava

El vino también tiene un lugar destacado en Brava. En su restaurante de Belgrano, una imponente cava a la vista reúne alrededor de 160 etiquetas argentinas seleccionadas por Fernando Ferraro, head sommelier de la casa. Hay lugar para clásicos como Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay, pero también para cepas menos frecuentes en las cartas, como Gewürztraminer, Riesling, Semillón, Criolla y Bonarda.

La propuesta se extiende a vinos naranjos, rosados, blends y espumantes, con etiquetas de distintas zonas del país y bodegas como Catena Zapata, Zuccardi, Rutini, Salentein, Riccitelli, Susana Balbo y Otronia, en Chubut. La selección acompaña una cocina en la que cada corte y cada técnica de cocción tienen su identidad, y convierte al maridaje en otra forma de recorrer la gastronomía argentina.

Dirección: Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano.

Hierro

El vino tiene un lugar propio dentro de una experiencia que gira en torno al fuego y de los sabores de la carne. La carta de su local de Palermo reúne cerca de 70 etiquetas argentinas y propone un recorrido por distintas regiones y estilos, con nombres como Zuccardi, Catena Zapata, Falasco, Trapiche y Alta Vista. A los tintos clásicos —Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Pinot Noir— se suman blancos como Chardonnay, Sauvignon Blanc y Torrontés, además de Bonarda, Sangiovese, rosados, naranjos y espumantes.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Ortiz

Ortiz Recoleta cuenta con una cava de vinos a la vista que también funciona como espacio para encuentros privados, degustaciones, cenas y celebraciones. La selección reúne etiquetas de distintas regiones del país y combina grandes bodegas con pequeños productores, para mostrar la diversidad de la vitivinicultura argentina. Hay vinos blancos, tintos, rosados, naranjos y blends de provincias como Jujuy, San Juan, Córdoba, Mendoza y Río Negro.

Entre las bodegas y proyectos presentes se encuentran El Bayeh, Bodega del Carmen, Socavones, Catena Zapata, Riccitelli Wines, Mendel, Zorzal, Tupungato Winelands, Chacra y Ribera del Cuarzo. La propuesta incluye también vinos por copa, una alternativa para conocer distintos varietales y regiones sin necesidad de elegir una botella. Así, la cava se integra a la propuesta gastronómica del espacio con un recorrido por diferentes expresiones del vino argentino.

Dirección: Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Buenos Aires.

Misión BA

La cava de Misión BA, restaurante y club boutique de Palermo, reúne 12 vinos argentinos, con Terrazas de los Andes entre sus principales protagonistas. La bodega mendocina, ubicada en Perdriel, Luján de Cuyo, está representada por dos etiquetas: Blend Origen Paraje Altamira, elaborado con Malbec y Cabernet Sauvignon, con notas de frutos rojos, especias y hierbas aromáticas, y Origen de los Chacayes Malbec, que presenta aromas de frutos negros, arándanos y ciruelas, junto con matices de hierbas silvestres y tomillo. La selección se completa con vinos de otras bodegas, como Saint Felicien Rosé y Catena Zapata. Además, la propuesta incluye opciones por copa de Malbec y Chardonnay de Terrazas de los Andes.

Dirección: Godoy Cruz 1715, Palermo.

Villegas Resto

Con una capacidad para 1600 botellas, la cava de Villegas Resto es uno de los espacios centrales de su propuesta vitivinícola, dedicada exclusivamente a etiquetas de bodegas argentinas. Bajo la selección de la sommelier Mariana Gil Juncal, la colección recorre distintas regiones productoras, desde los valles de Mendoza —con zonas como Valle de Uco y Luján de Cuyo— hasta Salta, La Rioja, San Juan, La Pampa, Río Negro, Chubut, Córdoba y Buenos Aires. Entre los ejemplares destacados aparecen Gran Malbec 2021, de Pulenta Estate; Los Jabalíes 2021, de Salentein; Nico by Luca 2022, de Luca, y Chañares 2023, de Viña Cobos. La selección también incluye Gran Cabernet Franc 2021, de Pulenta Estate; Cheval des Andes 2022, de Cheval des Andes, y Filos Chardonnay 2024, de Luigi Bosca. La propuesta acompaña la identidad gastronómica de esta parrilla contemporánea.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

Corte Comedor

Con más de 86 etiquetas de productores y proyectos emergentes locales, la carta de vinos de Corte Comedor propone un recorrido por distintas regiones vitivinícolas argentinas. El restaurante, dirigido por el chef Santiago Garat, cuenta además con una cava con capacidad para 280 botellas y la selección de su sommelier Ayelén Anso. La propuesta incluye ejemplares de Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba y la Patagonia, con diferentes métodos de elaboración, vinos criados en barricas y recipientes de hormigón, etiquetas sin filtrar y hallazgos menos habituales.

Entre los mejores maridajes, el espacio recomienda acompañar el tartare, la especialista recomienda el rosado Rossa Di Rosso, de Bira Wines, mientras que para las empanadas sugiere el torrontés Adentro Gran Nevado, de Adentro Bodega. Entre otras opciones figuran Paso a Paso Criollo, de Paso a Paso Wines, para el matambrito de cerdo; A Lisa, de Bodega Noemía, como alternativa para el asado del centro, y el syrah Los Dragones. Reconocido por la Guía Michelin desde 2023, el restaurante se especializa en parrilla contemporánea.

Dirección: Av. Olazábal 1391, Belgrano.

Tanta

Ubicado en Retiro, Tanta combina una carta de cocina criolla peruana con una selección de vinos argentinos que recorre distintos estilos y bodegas. Entre las etiquetas disponibles aparecen Terrazas de los Andes Malbec Rosé, Luigi Bosca Rosé, Saint Felicien, Salentein Reserva Pinot Noir, Escorihuela Gascón y Costa y Pampa, con opciones que van de rosados frescos a tintos más ligeros. La propuesta del restaurante creado por Gastón Acurio incluye cebiches, tiraditos, arroces, pastas y platos para compartir, por lo que el vino puede acompañar tanto preparaciones con pescado como recetas de mayor intensidad. A eso se suma una barra donde el pisco sigue marcando el perfil peruano de la casa, con clásicos y cócteles de autor.

Dirección: Esmeralda 938, Retiro.

Enero

En ambas sedes, Enero ofrece una propuesta gastronómica de inspiración ítalo-argentina que convive con una selección de más de cien etiquetas nacionales. Dentro de una extensa carta, el vino argentino tiene un lugar destacado en La Cava del Tano, un sector dedicado a reunir ejemplares de distintas regiones y explorar la diversidad de cepas y terroirs del país. La selección incluye etiquetas de distintas procedencias y estilos, como Felipe Rutini 2017, un blend de Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot del Valle de Uco; Cheval des Andes 2020, que combina Cabernet Sauvignon, Malbec y Petit Verdot de Luján de Cuyo; y Alto Los Cuises 2020, un Malbec de Cafayate, Salta, elaborado a casi 2000 metros de altura. También se encuentra Malbec Argentino, de Catena Zapata, elaborado con uvas de los viñedos históricos Nicasia y Angélica. Con 96 puntos Parker, crianza en barricas francesas y un potencial de guarda estimado entre 10 y 20 años, se distingue por su intensidad frutal y frescura equilibrada.

Direcciones: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte; Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas.

Casa Zarautz

Casa Zarautz reúne dos propuestas gastronómicas bajo la dirección del chef Leo Leyell, con perfiles bien diferenciados: La Terrazza, enfocada en carnes a la parrilla con técnicas contemporáneas, y Zarautz, en planta baja, dedicada a la cocina de mar. Esa distinción también se refleja en la selección de vinos argentinos. En La Terrazza, entre las etiquetas sugeridas se encuentran San Pedro de Yacochuya Malbec o Cabernet, de Cafayate, cuyos perfiles de fruta negra y especias armonizan con asado ventana, vacío fino y ojo de bife; Atamisque Malbec, de Tupungato, Mendoza, de fruta madura y taninos redondos, recomendado para entraña y ojo de bife, y Catena Zapata Malbec Argentino, de mayor complejidad y persistencia, indicado para cortes intensos y cocciones prolongadas.

En Zarautz, la carta se orienta hacia blancos como Puerta del Abra Insólito Albariño, de frescura y acidez marcada, para gambas y pescados blancos; RD Corte Sauvignon Blanc, con notas herbáceas y cítricas, pensado para mariscos y ceviches, y Altar Uco Edad Moderna Blend de Blancas, una alternativa para pescados al horno y platos con manteca o salsas cremosas.

Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

Diez Treinta

La carta de vinos de Diez Treinta recorre distintas regiones del país con etiquetas de pequeños productores y una selección que combina blancos, tintos y opciones por copa. Entre las referencias aparecen Zaha Marsanne, Anaia Sauvignon Blanc, Turbio Pinot Noir, Manos Negras Red Soil Pinot Noir y Tigertone Garnacha, además de vinos provenientes de Mendoza y Patagonia. La posibilidad de pedir por copa permite probar más de una etiqueta durante la cena, que en este listening bar de Colegiales se completa con cocina de temporada y música en vinilo.

Dirección: Crámer 1030, Colegiales.

Granero

En Rincón de Milberg, Granero propone una cocina casera de lujo que combina a la perfección con las más de 120 etiquetas de su imponente cava a la vista. La selección permite recorrer diferentes terruños a través de ejemplares como Piattelli Reserva Torrontés, de Cafayate, Salta; Rutini Gewürztraminer, de Gualtallary, Mendoza; Humberto Canale Estate 1900 Gris, del Alto Valle de Río Negro, y Fin Single Vineyard Pinot Noir, de la Patagonia. También aparecen etiquetas de El Porvenir de Cafayate, Catena Zapata, Luigi Bosca, Pulenta Estate y Terrazas de los Andes, con vinos procedentes de regiones como Valle de Uco, Luján de Cuyo, San Rafael y Tupungato. La propuesta pone en valor la diversidad de cepas, suelos y regiones que maridan con la carta.



