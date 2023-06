Qué regalar para el Día del Padre: guía para elegir el mejor calzado

Desde zapatos elegantes hasta botines de fútbol, hay una amplia gama de calzado con el que podés sorprender a tu papá en su día. Te dejamos los mejores consejos para elegirle el regalo ideal.

El Día del Padre ofrece diversas opciones clásicas para regalar, como vinos, tecnología e indumentaria. Sin embargo, si estás buscando algo especial que pueda brindar disfrute durante todo el año, el calzado se presenta como una elección ideal.

En el mercado local, encontrarás una amplia gama de opciones que se adaptan a las preferencias de la mayoría de los padres, ya sean sofisticados, relajados o casuales, sin comprometer su comodidad y estilo personal.

¿Qué zapatillas regalarle a tu papá en el Día del Padre?

El papá "trendy"

Este padre siempre está a la vanguardia y se destaca por su estilo de vestir y caminar arriesgado. Le preocupa su apariencia y está al tanto de las últimas tendencias en diversos aspectos culturales como música, cine, arte y estilo de vida. Está familiarizado con las novedades que se están usando en las principales capitales de la moda y su look siempre marca tendencia.

Un regalo perfecto para este tipo de padres serían las nuevas Echo, el más reciente lanzamiento de la marca Crocs, que le dará un toque de personalidad a cualquier conjunto.

El papá "deportivo"

Cómo elegir el mejor calzado para regalarle a papá.

El deporte forma parte integral de su vida, le agrada lucir y sentirse bien, y fusiona varias disciplinas con sus rutinas diarias. Es meticuloso al elegir productos, consciente de que sus resultados dependen de ellos. Para este tipo de persona, las nuevas Nano X3 de Reebok representan una opción excelente. Estas zapatillas de entrenamiento icónicas de Reebok han sido recientemente lanzadas en su versión más actualizada y han alcanzado récords de ventas. Son el calzado perfecto para deportistas exigentes.

Por otro lado, no se ha encontrado aún un padre argentino que no respire y viva el fútbol cada día. Y para satisfacer esa pasión, no hay mejor regalo que uno relacionado con este deporte. En este aspecto, Kappa ofrece una extensa variedad de ropa deportiva de alta calidad, botines y prendas cómodas y duraderas, permitiendo a los padres combinar estilo y funcionalidad de manera óptima.

El papá "elegante"

Es un hombre sofisticado que valora prendas de calidad y sigue las normas de etiqueta adecuadas para cada ocasión. Posee un gusto refinado al elegir trajes, camisas, zapatos y accesorios. Para este tipo de padres, un regalo ideal sería un par de Superga. Estas zapatillas de origen italiano presentan una estética atemporal y se combinan a la perfección con trajes o jeans, ya sea para una reunión de negocios o una cena familiar.

Los Superga añaden distinción y estilo a cualquier conjunto, además de ser amigables con el medio ambiente y reconocidos mundialmente por su alta calidad.