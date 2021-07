La imperdible anécdota de Barassi sobre su primer viaje con su esposa

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram con motivo de su décimo aniversario con Luli Gómez Centurión y relató una divertida secuencia.

El comediante Darío Barassi hizo honor a su profesión y publicó un gracioso texto en sus redes sociales, en alusión al primer viaje que hizo con su esposa Lucía Gómez Centurión. El motivo del posteo del conductor de televisión es el décimo aniversario que hoy cumple con su pareja y, como no podía ser de otra manera, eligió hacerlo a través de chistes sobre su peso.

“Año 2011. Primer viaje con mi flia y quién fuese o fuera mi novia y futura esposa. Yo en ese viaje rompí una reposera”, comienza el posteo del actor de Viudas e Hijos del Rock & Roll, donde compartió un documento que avala sus declaraciones y lo muestra mientras descansa en una reposera partida al medio. “Diez años después, varios viajes y reposeras rotas en el medio, y seguís siendo la mujer de mi vida", continuó con sus declaraciones de amor el artista.

Como remate a su texto, Barassi expuso todo su sentimentalismo y escribió palabras cargadas de amor para con su esposa. “Qué cosa con vos gorda mía, sos tan parte de mí vida y de mí mismo. Te amo fuerte, mujer”, concluyó el presentador de 100 Argentinos Dicen. Por su parte, Gómez Centurión compartió la publicación de su marido en una de sus historias de Instagram y expresó: “Qué hermoso tenernos desde hace mucho tiempo. Te amo”.

No es la primera vez que el actor dedica este tipo de posteos a su amada, de hecho, el 14 de febrero pasado compartió una foto vintage donde se pudo ver a la pareja en su juventud y también escribió un acaramelado texto: “Siempre vuelvo a esta foto, siempre vuelvo al que soy cuando estoy con ella, siempre vuelvo a lo que somos juntos. Feliz día, mujer de mi vida. Hoy y siempre”. Por otro lado, en el último cumpleaños de la influencer, Barassi no desaprovechó la oportunidad para publicar: “Cada momento con vos es único, es mágico. Sos mi elección y conquista más valiosa. Sos el diferencial de mi vida gorda, sin vos no era así la historia. Es con vos o no es”.

“Otra dimensión del amor”

En junio del 2019, Darío Barassi y su pareja se convirtieron en padres de Emilia y el actor hizo una emotiva publicación en sus redes, al compartir una foto donde se veía la pequeña mano de la beba mientras agarraba uno de los dedos de su padre. “Y no nos soltamos más, amor mío. Llegó Emilia. Llegó otra dimensión del amor. No entiendo nada, solo que quiero morder, besar, cuidar, proteger y amar esos 3300 kgs desde hoy hasta la eternidad”, escribió en el epígrafe.