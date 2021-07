Así fue la reñida tarde entre 100 Argentinos Dicen y Cortá por Lozano

Los programas de Vero Lozano y Darío Barassi se emiten en la misma franja y cada día se da una álgida competencia.

El ciclo conducido por Darío Barassi, 100 Argentinos Dicen, es noticia tras haber superado al magazine Cortá por Lozano en competencia directa. Si bien ambas emisiones tienen muy buen recibimiento del público, recientemente el canal de las pelotas no pudo contra su adversario. El programa de preguntas y respuestas es la única apuesta de El Trece que da los frutos esperados por los directivos de la emisora.

Desde su llegada a la televisión, a mediados del año pasado, 100 Argentinos Dicen promete quedarse un tiempo largo en la industria, ya que la espontánea impronta de Barassi hace que el público no pueda dejar de ver cada emisión. Si bien el formato es algo clásico -se basa en preguntas que el conductor hace a los concursantes, quienes deben responder sobre lo que consideran que la mayoría de los argentinos responderían-, el mayor atractivo del ciclo son los chistes que minuto a minuto lanza el actor de Educando A Nina. De esa manera, el programa es un gran hallazgo para los directivos del canal.

Por otro lado, el ciclo conducido por Verónica Lozano en Telefe también está muy instalado en el corazón de la audiencia, por lo que el minuto a minuto suele ser muy parejo. Si bien ambas emisiones se mantuvieron alrededor de los 8 puntos, lo que marca un buen encendido televisivo para la franja de la tarde, 100 Argentinos Dicen se quedó con el primer puesto con un promedio de 8 puntos, mientras que su competencia obtuvo 7.9.

A pesar de esta realidad, hace más de un año que El Trece está algo desahuciado del medio, ya que su competidor duplica o triplica sus números casi todos los días. El ciclo de Barassi es la única excepción a esa regla, pero el resto de los programas quedan muy por debajo de las mediciones de Telefe. De hecho, esa es la razón de la salida de Lo de Mariana, ante la amplia diferencia que le saca el programa de Florencia Peña todos los mediodías.

Barajó la situación

En el último tiempo, el nombre del conductor de El Trece resonó en los medios tras haber llegado tarde a la grabación de su programa pero, fiel a su estilo, puso una excusa ante la situación: “Hoy es viernes y no sé cómo llegamos. Estoy herido y cansado. Confieso, hoy llegué tarde al estudio porque me hice masajitos y estoy como lento, así que no me exijan mucho”, expresó el intérprete de Pedro Gatto en Viudas e Hijos del Rock And Roll.