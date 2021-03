Daniel Aráoz cruzó al jurado de MasterChef Celebrity: "Lo que ustedes me dicen me suena mal"

"Vamos a comenzar con un juego de la infancia, pero gastronómico", anunció el chef Germán Martitegui en la segunda noche de la nueva ronda de MasterChef Celebrity en la que los participantes intentaban descubrir de qué se trataba la primera prueba que incluía un pizarrón en el que plasmaron sus habilidades en el clásico tuti fruti en el que muchos se quedaron atrás, mientras que Dani La Chepi se quedó con el beneficio que consistía en conocer la prueba por adelantado, estar a solas con el jurado para que le den sus recomendaciones y elegir ingredientes exclusivos para la presentación de platos con frutas.

Si bien parecía simple, los participantes sortearon todo tipo de obstáculos frente a las hornallas del programa que conduce Santiago Del Moro. El plato era a libre elección, pero que tenía que incluir "perfectamente integradas" las frutas que les asignó La Chepi. Luego, María O'Donnell hizo uso de su medalla pero, lejos de beneficiarse, terminó por condenar a sus compañeros ya que ella determinó si las preparaciones de los demás serían dulces o saladas.

Uno de los perjudicados por la elección de María O'Donnell fue el actor Daniel Aráoz, a quien le tocaron frutas tropicales que debía integrar en un plato salado y los problemas se notaron a las claras al momento de la degustación del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular cuando el cordobés demostró su descontento ante la devolución sobre su plato que incluía cerdo, arroz, granada, maracuyá y melón.

"Hubiera preferido la granada sola que con el oporto. No le suma mucho", inició Martitegui mientras que, fiel a su modo conciliador, el chef Donato De Santis le sugirió que no se frustre, pero el participante que es uno de los más queridos del certamen no se quedó callado. "No me frustro, pero al haberle puesto el nombre de mi viejo, lo que ustedes me dicen me suena mal, me suena agresivo o desagradable", reclamó.

"Este plato necesita correcciones y que vos entiendas por qué no es un plato a la altura de MasterChef. El plato era con frutas, le hubiese dado otra característica a la carne", insistió Martitegui. "Vos decís que cocinás con todo el amor, pero no va por ahí porque sino no la vas a pasar bien. El plato con la fruta hoy está mal administrado", agregó De Santis y al actor no le quedó otra que volver a su estación.

La Chepi hizo el mejor plato de la noche

La Chepi atravesó todas las trabas de la jornada del martes: quería salado y le tocó dulce por decisión de María O'Donnell, tampoco se le hacía el budín y se le quemaron dos wafles, sin embargo, se quedó con los laureles de la noche. "¿Sabés por qué estás acá? Porque hiciste el mejor plato de la noche. Hay un gran camino que has hecho y hoy te lleva al miércoles de beneficios", anunció Damián Betular y la instagramer se emocionó hasta las lágrimas.

Como no todas son buenas noticias, el jurado llamó a Fernando Carlos y a Daniel Aráoz. Quien tomó la palabra fue Germán Martitegui al definir que "sus platos no alcanzaron el objetivo de utilizar bien la fruta que se integre". Así, los dos participantes pasaron al tan temido jueves de última chance. Por su parte, entre Georgina Barbarossa y María O'Donnell estuvo la definición entre ir hacia la jornada de beneficios o de última chance. "La cocinera que sube al balcón es Georgina", anunció Donato De Santis después del corte, por lo que a la periodista le tocará probar mejor suerte en la noche del jueves.