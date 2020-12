Dalma Maradona estalló contra Jorge Rial por audios de Diego

Después del fallecimiento de Diego Maradona, todo estalló en la familia del mejor jugador de la historia. Dalma Maradona destrozó a Matías Morla y, ahora, apuntó contra el periodista Jorge Rial.

Completamente sacada, Dalma apareció en Twitter y estalló contra el periodista. El conductor de Intrusos había mostrado un audio en el que Diego Maradona decía por qué no quería ir al casamiento de su hija. "Confirmado, Mati, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano", era el audio que había circulado en el programa.

Después de que se conozca el mensaje, Dalma Maradona salió al cruce del periodista: "Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN! Cagones violentos, no les tengo miedo!".

Para finalizar, en el mismo mensaje que compartió por redes sociales, Dalma dijo: "Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publiqué un audio!".

El escandaloso audio de Matías Morla contra Gianinna Maradona

Luego de la muerte de Diego Maradona, su abogado y amigo Matías Morla no asistió al velatorio en el que miles de argentinos le dijeron adiós la último gran ídolo del fútbol argentino y mundial. Y en las últimas horas, se conoció un audio que este protagonista le envió a Gianinna Maradona, una de las hijas del fallecido astro. "Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo", fueron algunas de sus palabras.

El mensaje de WhatsApp difundido al aire de Intrusos denotó la tristeza de Morla y sus claras diferencias con la segunda hija de Diego Maradona, a quien le manifestó: "Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”.